Jane Alexander ed Elia Fongaro si sono lasciati: “Diversità nel concetto di coppia”

Jane Alexander ed Elia Fongaro si sono lasciati: l’annuncio dell’attrice

Jane ed Elia si sono lasciati. La loro storia, nata tra le mura della Casa del Gf Vip 2018, è giunta al termine. L’annuncio è arrivato poco fa dal profilo Instagram dell’attrice. La parte di pubblico che non credeva nella sincerità dei sentimenti del modello sta già urlando il classico “te lo avevo detto”. L’altra parte di pubblico che invece credeva in questa coppia, non ha preso affatto bene la notizia, soprattutto per le motivazioni fornite da Jane Alexander. L’ex gieffina infatti non si è limitata a dire che è finita con Elia Fongaro, ma ha anche aggiunto dei particolari che sicuramente scateneranno un dibattito.

Jane ed Elia dopo il Gf Vip 2018 non durano: è già finita tra i due

Tra Jane Alexander e Elia Fongaro dunque non è durata molto la relazione, se consideriamo che è cominciata a tutti gli effetti nel mese di novembre quando lei è uscita dalla Casa. “È con profondo rammarico che annuncio la fine della mia storia con Elia Fongaro”, così ha cominciato il suo breve ma intenso messaggio l’attrice. Perché è finita? Sempre Jane ha spiegato che sono arrivati a questa decisione “per profondi contrasti caratteriali, e per totale diversità nel concetto stesso di amore e di coppia”. Evidentemente, trascorrere più tempo insieme dopo che Elia si è trasferito a Roma ha fatto venire a galla diverse differenze fra loro. Si parlava di convivenza, ogni volta che dovevano separarsi non mancavano di mandarsi messaggi di nostalgia a vicenda. Invece è tutto finito.

Jane ed Elia si sono lasciati davvero? Il dubbio sulla foto

Elia avrà preso bene la fine della storia? Oppure non avrebbe chiuso la relazione con Jane? Per il momento non sono ancora giunte notizie dai profili del modello veneto, si è limitato a mettere un “mi piace” al post dell’ex fidanzata. In serata, invece, ha postato un’immagine nera, sia sul profilo sia tra le storie. Deciderà di aggiungere altro, nei prossimi giorni? D’altronde, in un momento simile, è lecito prendersi del tempo. Lo farà anche Jane: “Nella speranza che possiate capire la mia profonda tristezza, vi abbraccio, e mi prendo un po’ di tempo per me”. Nonostante il messaggio dell’attrice parli chiaro, non mancano alcuni dubbi. Nel post in cui si legge che Elia Fongaro e Jane Alexander non stanno più insieme, in contrasto appare una foto in cui invece si guardano sorridenti e innamorati. Sarà solo uno scherzo? Difficile ma non impossibile. L’attrice potrebbe aver deciso semplicemente di lasciare un buon ricordo della loro relazione, sia nella sua memoria sia in quella dei fan.