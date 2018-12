Elia e Jane stupiscono: convivenza in arrivo? “Nel mio futuro c’è lei”

Elia Fongaro e Jane Alexander continuano a stupire: la coppia non si ferma più

Le news su Elia e Jane non mancano mai, ogni giorno siamo in grado di aggiornare i fan su cosa succede nella vita privata della coppia. Seguirli non è semplice adesso che le telecamere del Gf Vip si sono spente, ma a noi non sfugge assolutamente nulla e possiamo raccontarvi ogni piccola curiosità. Elia e Jane insieme piacciono tanto, forse il pubblico si è accorto prima di loro che non si trattava solo di amicizia. Ed è per questo che sono tra i concorrenti della terza edizione Vip più seguiti sui social network. Loro non si negano ai fan, anzi pubblicano spesso foto e video insieme. Oggi però abbiamo novità sul loro futuro da raccontarvi!

Elia e Jane, convivenza in arrivo? Lui raggiunge l’attrice a Roma

Jane ed Elia trascorrono insieme quanti più giorni possibili. Sembra di capire che sia spesso il modello a raggiungere la fidanzata a Roma. In questi giorni l’ha anche aiutata a sistemare la casa nuova, oltre a farle una bellissima sorpresa di compleanno. Se le loro giornate si svolgono spesso e volentieri sotto il cielo di Roma c’è un motivo: è qui che vivranno il loro amore. Proprio così, Elia ha ammesso l’intenzione di trasferirsi a Roma: “Progetti per il futuro? Mi trasferisco nella capitale, dopo la settimana della moda a Milano. L’idea è di finire l’università, corso di scienze politiche delle relazioni internazionali, e continuare a studiare recitazione. […] Diciamo che nel mio futuro ci saranno gli studi e Jane”. Questo ha confidato l’ex velino a un quotidiano locale, postando poi l’intervista tra le storie su Instagram.

Elia e Jane news, i due gieffini potrebbero convivere molto presto

Il trasferimento a Roma lascia sperare i fan in una convivenza tra Elia e Jane. Avverrà molto presto? In Casa, l’attrice aveva spiegato di non voler subito iniziare una convivenza con un altro uomo, dopo Gianmarco, e non tanto per dubbi e paure su Elia quanto per rispetto di suo figlio Damiano. Certo è che le cose potrebbero essere cambiate dopo il Gf Vip, Jane ha avuto modo di conoscere e vivere Elia nella quotidianità e potrebbe aver trovato le sicurezze e le conferme necessarie per un passo così importante. I due sono tanto felici da non credere sia tutto vero, appena sono lontani si scrivono dediche sui social e pure a Natale il pensiero è volato verso l’altro. Insomma, i presupposti per una bella storia d’amore ci sono… E magari anche per la convivenza!