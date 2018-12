Elia, la dedica a Jane (e non solo): a Natale messaggi che sorprendono

Elia Fongaro e Jane Alexander più innamorati che mai a Natale 2018

Quello di Elia e Jane sarà stato un Natale senz’altro diverso dai soliti, visto che lo stanno trascorrendo da innamorati, e che sicuramente ricorderanno per i prossimi anni qualora tutto dovesse andare per il verso giusto. Anche se si amano alla follia i due concorrenti del Grande Fratello Vip 2018 non sono però stati insieme perché hanno preferito viversi le loro famiglie; a dirlo è stato proprio Elia nel suo post di auguri ai fan, un post lunghissimo da cui si evince che Jane gli manca tantissimo e a cui la stessa Jane ha risposto con estrema dolcezza. Instagram pullula d’amore in questi giorni, ed è evidente viste le tante coppie che sono nate in questo periodo, e noi non potevamo perderci questo momento. Veniamo subito al dunque.

Elia si lascia andare: un messaggio di auguri pieno d’amore

Elia ha scritto che “sono mancato qualche giorno, lo so, ma l’ho dedicato a me, alla mia @famigliafongaro e a mio fratello @andrewfongaro in particolar modo. Avevo davvero bisogno di riposare e di staccare la spina […] Manca una persona però, manca davvero tanto ma conto di rivederla al più presto @jinnyminnypinny … penso tuttavia fosse opportuno trascorressimo il Natale ognuno con le proprie famiglie… saluto tanto anche @damiano_alexander… e niente… mi preparo per andare alla Santa Messa come da tradizione e poi a fare gli auguri a tutti: Auguri, Auguri, Auguri! Buone Feste a Tutti Voi”. La bellezza di questo messaggio sta nel fatto che Elia non ha pensato solo a Jane ma anche a suo figlio Damiano. Parole bellissime che avranno senz’altro fatto piacere a Jane, soprattutto se pensate a cosa le è successo in questi giorni.

Jane felicissima con il figlio: Elia il regalo più bello di sempre

Si tratta insomma di una vera dichiarazione d’amore, a cui peraltro la Alexander ha risposto sia tra i commenti sia in un post su Instagram. “Ricordatevi di volervi bene – questo il post di pochi minuti fa –, stringete a voi i vostri cari, ma fatelo proprio fisicamente, abbracciatevi tanto. Dopo venti secondi un abbraccio diventa curativo, lo sapevate? Auguri anche a te @eliafongaro #bestchristmaspresentever, ti penso, mi manchi, e ti aspetto”. Quelle che ha usato Jane sono delle parole davvero belle perché dire a una persona che è il miglior regalo di Natale di sempre non è certo roba da poco. E diventa ancor più importante se a dirlo è una donna come lei che finora ha sempre ponderato bene ciò che diceva.

News Jane ed Elia, dopo il Gf Vip 2018 una storia d’amore fatta anche di maturità

Non si tratta neanche del primo gesto d’amore di questo periodo: anche Francesco e Giulia in effetti di recente ci hanno davvero sorpreso. Le coppie del Gf Vip quindi sono più affiatate che mai e anche se Stefano Sala sta facendo discutere soprattutto per foto che non riguardano né Benedetta né Dasha sicuramente arriveranno delle bellissime notizie anche da parte sua. Scommettete? Nel frattempo godiamoci la bellezza di questi due nuovi amori, soprattutto di quello tra Jane ed Elia che sembravano vivere tutto con molta più maturità. Auguri per Natale e auguri per tutto!