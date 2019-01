Elia e Jane si separano ma lei è fiduciosa: la coppia stupisce ancora su Instagram

Elia e Jane dopo il Grande Fratello Vip 2018 non smettono di sorprendere

Da quando si sono spenti i riflettori del Gf Vip 2018, Elia Fongaro e Jane Alexander vengono monitorati sui social network dai loro fan. E non solo da questi ultimi! Molti infatti vanno a curiosare sui profili dei due ex gieffini per scoprire come procede la loro relazione. Non tutti infatti hanno creduto in questo amore e non tutti sono pronti a ricredersi vedendo che la coppia resiste. Sotto ai loro post su Instagram, infatti, non mancano critiche verso uno o verso l’altro. Il più bersagliato sembra essere Elia, sono in molti a non credere tuttora alla sua sincerità verso Jane. Lei invece si fida ogni giorno sempre di più degli occhi del suo fidanzato e finora il tempo le sta dando ragione.

Elia e Jane news dopo il Gf Vip, l’attrice fiduciosa su Instagram

Per questi motivi, appena Elia e Jane si separano alcuni fan si preoccupano, ma inutilmente. Vivere qualche giorno distanti non è un problema per i due innamorati, infatti non smettono di pensare l’uno all’altro quando non sono insieme. Anche nell’ultimo post su Instagram Jane ha trovato il modo di dedicare dolci parole a Elia. L’attrice ha raccontato di quanto soffra il freddo e poi ha aggiornato i fan sulla sua nuova casa, spiegando che di lì a poco avrebbe affrontato il freddo per una commissione: “[…] Il che non mi aiuterà, tra poco all’acea, dove finalmente vado a chiedere la luce, che diciamocelo, aiuta”. Dopo queste parole, Jane ha fatto capire di essere molto fiduciosa sulla sua relazione con Elia: “Non che siano ore buie nella mia vita, ma mi sa che lo avete capito. Il cuore batte, e la lontananza, nel mio caso si è visto abbondantemente, aumenta solo il sentimento”. Non c’è distanza che tenga per Elia e Jane e queste parole hanno emozionato i tanti che supportano la coppia!

Elia Fongaro e Jane Alexander, quel “Mi manchi” che piace tanto ai fan

La settimana scorsa è stato Elia a lasciare senza parole Jane, oggi è successo il contrario. Sicuramente l’ex velino si sarà emozionato leggendo queste parole e infatti ha subito commentato. Tra gli hashtag c’era ancora una volta l’ormai onnipresente #mimanchi, che Jane scrive ogni volta che Elia torna al Nord. Lui ha risposto con lo stesso hashtag tra i commenti e c’è stato uno scambio di cuori rossi fra i due. Questi “mi manchi” che si scrivono a vicenda emozionano particolarmente i fan! Niente paura comunque, questa distanza prima o poi non ci sarà più. Proprio così, Elia si trasferirà a Roma per amore di Jane. Quando succederà? Molto presto, è stato chiaro nel farlo sapere: presto Jane ed Elia quindi potrebbero addirittura convivere! Ma se ciò non avvenisse sarà comunque bello condividere lo stesso cielo, pur non condividendo lo stesso tetto!