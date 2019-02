Jane Alexander confessione: “Non sono felice, cose che non possiamo controllare”

Jane Alexander, momento difficile per l’attrice: il messaggio ai suoi fan

Cosa sta succedendo a Jane Alexander? Quest’oggi ha pubblicato su Instagram un post con cui ha spiegato di star attraversando un periodo non proprio felice. Precisiamo subito che Elia Fongaro non c’entra nulla (la loro relazione è sempre più solida). Stroncati sul nascere i pettegolezzi sulla crisi di Elia e Jane, possiamo parlare di quello che ha scritto la Alexander. Non è la prima volta, comunque, che parla di questi suoi momenti di sconforto, ma questa volta ha fatto riferimento a qualcosa che le è successo in passato durante il mese di febbraio: “Per quanto splenda il sole, oggi non riesco ad essere proprio felice. Febbraio è un mese difficile per me e questo non sembra affatto migliore degli altri”.

Elia e Jane felici dopo il Gf Vip? Lei guarda sempre avanti

Jane Alexander non è stata chiarissima: “Ci sono cose che non possiamo controllare, possiamo solo controllare il nostro modo di reagire agli avvenimenti. Asciugare le lacrime, indossare un rossetto rosso, sorridere alla nostra immagine allo specchio e dirsi che non è colpa nostra”. Farà forse riferimento a un rapporto speciale rotto per sempre? Il suo messaggio continua così: “La foto mi diffonde un senso di pace, l’ho scelta per quello. Oggi di questo ho bisogno. Pace. Per fortuna febbraio è corto, vediamo le cose in modo positivo, no? La vita è bella. Bellissima”. Un periodo difficile come quello di Stefano Sala, che ha scritto un messaggio inaspettato su Instagram!

Elia Fongaro, nessun pentimento? Chiarisce tutto

Elia Fongaro, con alcune parole, ha confermato che sta ancora insieme a Jane e che continua a vivere a Roma: “Buongiorno. Roma. Trastevere. Cielo azzurro. Sole! Auguro a tutti quanti voi una buona giornata! Qui il tempo da ieri è decisamente un’altra cosa. Il cielo è azzurro e il sole splende dentro come fuori! E anche se fa ancora un po’ freddo è tutta un’altra storia rispetto alle due settimane di pioggia che mi sono lasciato alle spalle. Nel frattempo mi sento sempre di più a casa”. Problemi, invece, per Benedetta Mazza e Stefano Sala. Cosa è successo davvero tra i due?