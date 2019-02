Francesco e Giulia, grande sorpresa: “Il San Valentino più bello della mia vita”

Francesco Monte e Giulia Salemi, San Valentino d’amore tra coccole e palloncini

Il San Valentino di Francesco e Giulia è stato speciale. Indimenticabile. La fashion blogger non si sarebbe mai aspettata che il suo fidanzato potesse realizzare solo per lei una bellissima sorpresa. Tornata a casa, ha trovato mille palloncini, luci soffuse e un posto dove accolarsi col suo principe azzurro. Francesco Monte è stato ben attento a non farsi scoprire durante la preparazione della sorpresa e, una volta ultimato il lavoro, ha fatto sapere su Instagram: “Ce l’abbiamo fatta! Ottimo lavoro”. Giulia Salemi è rimasta senza parole (è un modo di dire, ovviamente, visto che fiumi di parole sgorgano sempre dalla sua bocca!): “Diretta domani, promesso! Sono certa capirete. Dopo questa sorpresa wow che mi ha fatto Francy, festeggiamo anche noi San Valentino in amore. Questo è il San Valentino più bello della mia vita”.

La sorpresa di Francesco Monte stupisce Giulia Salemi

Anche Benedetta Mazza – grande amica di Giulia Salemi – ha ricevuto una sorpresa nel giorno di San Valentino. Presto sicuramente si racconteranno di come hanno trascorso il 14 febbraio e Giulia avrà tanto da dire. Non si sarebbe mai aspettata di scoprire un Francesco così romantico: “Io non me lo aspettavo. Sono basita. Sono scioccata per tutta questa dolcezza. Adesso vogliamo goderci questo momento stupendo”.

Francesco e Giulia sempre più uniti: nessuna recita al Grande Fratello Vip

Giulia e Francesco del Gf Vip stanno vivendo una vera favola d’amore. L’ex tronista non era convinto di voler costruire qualcosa di serio con la ragazza e invece, grazie anche alla capabiertà di quest’ultima, sono riusciti a fare passi importanti insieme. Ma come hanno trascorso il giorno di San Valentino altri personaggi famosi? Tish di Amici 18 lo ha festeggiato a sorpresa mentre Francesco Chiofalo ha deciso di scrivere una dedica importante.