Francesco Chiofalo innamorato? Dedica speciale nella notte

Il San Valentino di Francesco Chiofalo: la bellissima dedica colpisce tutti

Francesco Chiofalo si è fidanzato? Da quando ha partecipato a Temptation Island, i gossip sul suo conto non sono mai mancati. Si è parlato molto di lui anche per il tumore al cervello che – fortunatamente – non è più un pericolo. Adesso tutti vogliono sapere se abbia una persona speciale al suo fianco. Sì, sua mamma. Continua a essere single, Francesco, ma sogna di poter realizzare un giorno il sogno di avere un amore vero, che gli permetta di essere ancora più felice. Ha così approfittato del giorno di San Valentino per spiegare quanto sia importante per lui l’amore e per fare degli auguri speciali a quelle persone che veramente si amano.

Francesco Chiofalo sogna l’amore: nessuna ragazza nel suo cuore?

“Oggi è San Valentino e ci tengo a fare gli auguri a tutte le coppie che sono innamorate. In particolare a quelle coppie che stanno insieme da tanto e che, nonostante il tempo, i problemi e le difficoltà della vita, stanno ancora insieme e si amano come fosse il primo giorno”. Non ha festeggiato un San Valentino alternativo come quello di Tish di Amici 2019, ma ha voluto semplicemente scrivere un messaggio su Instagram per tutti gli innamorati. Quelli veri.

