Stefano De Martino condurrà un nuovo programma su Italia Uno

Stefano De Martino conduttore: pronto per un nuovo programma su Italia Uno

Stefano De Martino è pronto per nuove avventure televisive. Dopo aver trascorso un’estate rilassante a Ibiza insieme a Gilda Ambrosio, il figlio Santiago e alcuni amici, il ballerino è deciso a tornare sul piccolo schermo. Il campano vuole continuare sulla strada della conduzione e per questo, secondo quanto scrive il settimanale Vero, per lui sarebbe pronto un nuovo format. Un programma che dovrebbe andare in onda, in prima serata, su Italia Uno. Al momento è top secret la formula del format e gli altri nomi del cast. Non è la prima volta che si parla di una novità del genere per De Martino. Già qualche anno fa l’ex marito di Belen Rodriguez doveva presentare un people show su coppie in crisi prodotto da Maria De Filippi ma poi il progetto è sfumato. Questa volta sarà quella buona?

Il gossip di Vero sul nuovo impegno di Stefano De Martino

“L’affascinante ballerino Stefano De Martino all’inizio del prossimo anno potrebbe debuttare alla guida di un nuovo programma che dovrebbe andare in onda, in prima serata, su Italia 1. Top secret la formula del format e gli altri nomi del cast”, si legge sulla rivista Vero. In attesa di saperne di più è ormai certo l’addio di Stefano ad Amici di Maria De Filippi e all‘Isola dei Famosi. Entrambe le trasmissioni tengono lontano il giovane dal figlio Santiago: il talent show si gira a Roma, mentre il reality show in Honduras. E da qualche tempo Stefano è tornato a vivere a Milano, in modo tale da stare più vicino al figlio avuto da Belen.

Stefano De Martino ha lasciato Amici e l’Isola dei Famosi

“Mai più lontano da mio figlio”, ha assicurato De Martino, che nell’ultimo periodo ha ritrovato pure un bel legame con la Rodriguez. Di recente Belen e Stefano si sono rivisti per accompagnare Santiago al suo primo giorno di scuola.