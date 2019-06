Stefano De Martino si è laureato? Il ballerino e conduttore confonde i fan

Stefano De Martino laureato? La foto con Belen Rodriguez che confonde i fan

Stefano De Martino ha conseguito una laurea? Questa è la domanda che si stanno ponendo alcuni utenti di Instagram dopo aver visto l’ultimo post del suo profilo ufficiale. L’ex ballerino di Amici, ormai passato in casa Rai al servizio del secondo canale, ha pubblicato una foto di gruppo, dove compaiono anche Belen Rodriguez e il piccolo Santiago, scrivendo “laureato”. La foto ha mandato in confusione alcuni follower e qualcuno ha incominciato a chiedere a Stefano in cosa si sia laureato e qualcun’altro gli ha fatto addirittura le congratulazioni. In realtà De Martino non ha ottenuto una laurea, ma ad essersi laureato è Gianfranco, il ragazzo taggato nel post. Insomma, un simpatico equivoco.

Stefano e Belen ad una laurea: i fan fraintenono

Dopo aver ricordato le emozioni del loro matrimonio, con il simpatico Santiago che li ha dichiarato simbolicamente di nuovo marito e moglie, Stefano e Belen hanno preso parte a quella che sembra una festa di laurea. Come sempre hanno voluto condividere la loro vita quotidiana con i loro numerosi fan e followers sui social e così hanno pubblicato anche uno scatto che immortala questo momento. Una bella foto di gruppo dove la Rodriguez abbraccia il suo amore ritrovato e tutti sorridono felicemente. Un bel momento che però ha mandato in errore alcuni seguaci. La parola “laureato”, infatti, ha creato un po’ di confusione e qualcuno ha fatto i complimenti a De Martino, anche se a laurearsi non è stato lui bensì il ragazzo taggato nel post. (Continua dopo il post)

Stefano De Martino “laureato” in tv condurrà quattro programmi su Rai2

Stefano De Martino non avrà ottenuto una laurea tradizionale, ma sicuramente possiamo dire che si è laureato in tv come presentatore e showman. Diventato a tutti gli effetti un volto della seconda rete, l’ex danzatore ha debuttato ufficialmente in casa Rai come conduttore televisivo al timone dell’ultima edizione dello show comico Made in Sud. Una vera e propria ascesa che prossimamente lo vedrà protagonista di ben quattro programmi. Il primo show si terrà il prossimo 3 settembre e si tratta del Festival di Castrocaro, dove dividerà il palco proprio con la sua Belen. Il secondo programma partirà il prossimo anno e lo vedrà (notizie delle ultime ore) al timone del varietà Stasera tutto è possibile. De Martino sarà presente anche nel pomeriggio con un daiting show, come vi avevamo anticipato qui. Inoltre, confermatissimo, tornerà anche a guidare la banda di comici di Made in Sud.