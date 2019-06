Belen e Stefano, secondo matrimonio: Santiago li dichiara marito e moglie

Secondo matrimonio Stefano e Belen, il bel gesto del figlio Santiago

Belen e Stefano si sposano per la seconda volta. In maniera simbolica! Hanno deciso di rivivere le emozioni del matrimonio in un ristorante, circondati dall’amore degli amici veri e insieme al piccolo Santiago che, per l’occasione, li ha dichiarati marito e moglie. Niente di programmato: Stefano e Belen hanno deciso all’improvviso di ricordare quel fatidico “sì”. Ne hanno dovute passare tante dopo il matrimonio, visto che i due si erano lasciati per parecchio tempo; solo la lontananza – e la frequentazione con altre persone – ha permesso a entrambi di scoprire che l’amore che li legava in verità non si era mai spezzato. E il bacio che si sono dati ieri, durante una magica cena, è la dimostrazione che il sentimento cresce sempre di più.

Belen e Stefano si risposano in un ristorante

Si è parlato a lungo della nuova gravidanza di Belen Rodriguez, ma adesso quello che colpisce è il secondo matrimonio (simbolico) della coppia. Santiago De Martino, durante la Instagram story della mamma, ha presenziato alle nozze dei suoi genitori: “Vi dichiaro marito e moglie. Può baciare la sposa”. Un interminabile bacio appassionato, per i due giovani innamorati, che si sono ritrovati dopo un lungo vagare: hanno avuto relazioni non paragonabili a quello che hanno vissuto negli ultimi anni. Stefano ha sempre ammesso che Belen è stata, è (e sarà?) la donna più importante della sua vita; Belen non ha mai negato di nutrire per il ballerino un sentimento sconfinato. E Santiago non può che esserne felice.

Stefano e Belen, news sulla coppia

L’allegra famigliola ha trascorso le ultime vacanze compatta, anche se poi c’è stato un bacio d’addio; la distanza, però, si è accorciata in breve tempo e adesso Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono sempre insieme, pronti a regalarci altri gossip in questa estate 2019!