Belen e Stefano si separano, bacio d’addio: “Tu mi manchi” (Foto)

Stefano e Belen news, il bacio d’addio dopo le vacanze

Le (prime) vacanze sono finite. Ed è tempo dei saluti. Belen e Stefano si sono separati per i loro impegni lavorativi. Non sono presenti solo in Tv, ma sono i protagonisti anche di scatti fotografici per marchi famosi e per eventi a cui non possono proprio mancare. Hanno passato tanti giorni insieme, con loro c’è sempre stato il figlio Santiago, felicissimo per l’avvenuta unione dei suoi genitori; sembra ormai lontanissimo il giorno della loro rottura… Hanno deciso di riprovarci e, adesso, tutto procede liscio come l’olio. Si amano più di prima e, durante il periodo in cui sono stati lontani (e si sono impegnati sentimentalmente con “altri”), hanno capito che non avrebbero potuto fare a meno l’uno dell’altra.

La dedica di Belen a Stefano: la mancanza è già fortissima

Nelle ultime ore, Belen Rodriguez ha pubblicato su Instagram due foto: una di un abbraccio e una di lungo bacio d’addio; le ha commentate così: “Tu mi manchi”, e ovviamente ha taggato Stefano De Martino. Un momento particolare, per la coppia, perché pare sempre più certa la notizia della gravidanza di Belen: “Ormai che Belen Rodriguez e Stefano De Martino siano tornati a essere una coppia non è più un segreto – si legge su Spy! –. Di segreto più dolce ancora, c’è probabilmente un secondo bebè in arrivo per i due. La showgirl e il ballerino non confermano per ora, ma i rumor e alcuni post sui loro profili social fanno più che sospettare che la showgirl argentina sia incinta”.

Belen e Stefano presto genitori?

Recentemente ha scritto questo commento alla sua foto con Santiago: “So fare tutto, sono una mamma”. Sarà pronta ad accudire anche un secondo figlio? Né a Stefano né a Belen dispiace l’idea di diventare nuovamente genitori. Non hanno mai fatto mistero del loro desiderio di allargare la famiglia. Scopriremo probabilmente altro durante l’estate. Adesso quello che vi possiamo anticipare è che la Rodriguez avrebbe deciso di lasciare Tu si que vales!