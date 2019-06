Belen incinta di una bambina? La rivelazione di Stefano De Martino

Belen e Stefano aspettano il secondo figlio? Ultime news

Da quando Belen e Stefano sono tornati insieme non si fa altro che parlare di un secondo figlio per la coppia. C’è chi ha addirittura parlato di una bambina in arrivo, la cui nascita sarebbe fissata ai primi mesi del 2020. Se la Rodriguez preferisce restare in silenzio sulla questione, ci ha pensato De Martino a chiarire tutta la situazione. Il conduttore di Made in Sud ha ribadito che la moglie non è di nuovo incinta ma che ci sono effettivamente dei “lavori in corso”. Ebbene sì, Stefano e Belen hanno davvero deciso di allargare la famiglia e tra un impegno di lavoro e una vacanza a Ibiza stanno provando a regalare un fratellino o una sorellina a Santiago, che oggi ha sei anni.

Le parole di Stefano De Martino sulla seconda gravidanza di Belen

“Per il momento Belen e io non siamo incinti. Ci stiamo lavorando, anche se siamo piuttosto fatalisti: non amiamo fare programmi, preferiamo affidarci al destino”, ha dichiarato Stefano De Martino in un’intervista concessa a Nuovo Tv. L’ex ballerino di Amici si è detto inoltre contento dell’affetto della gente nell’ultimo periodo. Tantissime persone hanno infatti accolto con gioia ed entusiasmo la notizia del ritorno di fiamma tra Belen e Stefano. “In passato c’è sempre stato un certo accanimento nei nostri confronti, soprattutto da parte dei media. Questa volta sentire tanto affetto ci ha fatto piacere: siamo stati veramente abbracciati dalla gente”, ha sottolineato il 29enne.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez lavoreranno insieme

In attesa di sapere se arriverà presto la cicogna, Stefano e Belen si concentrano sul lavoro. La coppia condurrà la prossima edizione del Festival di Castrocaro, in onda su Rai Due il 3 settembre. Per la nuova stagione televisiva De Martino tornerà a condurre Made in Sud e in più sarà il volto di un nuovo format pomeridiano.