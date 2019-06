Stefano De Martino e Belen, Castrocaro: conduzione in tandem, la data

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ecco la data in cui li vedremo insieme in tv a condurre il Festival di Castrocaro: arruolata anche Simona Ventura. Tutti i dettagli dell’evento

L’obiettivo dichiarato è riportare agli antichi fasti Castrocaro, il concorso per voci nuove e per nuovi talenti musicali che tra gli anni Sessanta e Ottanta godette di grande popolarità. Questo è quanto ha fatto sapere Lucio Presta, famoso agente e produttore televisivo che, in un’intervista all’AdnKronos, fa poi nomi di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La voce che la ritrovata coppia fosse stata scelta per l’evento, la cui finale andrà in onda su Rai 2, era circolata già nelle scorse settimane. Per la manifestazione è stata arruolata anche Simona Ventura, che con la seconda rete del servizio pubblico, grazie al direttore Carlo Freccero, ha ritrovato il feeling con la conduzione dell’ultima edizione di The Voice of Italy, da poco conclusasi.

De Martino, Rodriguez e Simona Ventura per la finale del Festival

Lucio Presta porterà su Rai2 la finale 2019 del festival. La data sa segnare sul calendario è il 3 settembre. “Ho deciso un po’ di tempo fa – racconta Presta – di provare a ridare il posto che gli spetta a Castrocaro, che ha una storia gloriosa, ed ho partecipato al bando triennale per l’organizzazione del festival. La fortuna ha voluto che lo vincessi. Così lo organizzerò per tre edizioni”. Per la prima già ci sono accordi con il servizio pubblico radiotelevisivo e già sono stati scelti nomi big per lo show: “E per la prima edizione c’è già l’accordo con Rai2 e Radio2 per trasmettere in diretta la finale del 3 settembre, con la conduzione di Belen Rodriguez e Stefano de Martino, mentre Simona Ventura sarà presidente di giuria”.

Castrocaro, edizione completamente rinnovata: Belen e Stefano al timone

Presta si dice convinto che saprà organizzare un’edizione rinnovata completamente. “Ma la novità assoluta a cui tengo di più – spiega il produttore – è che i ragazzi che vorranno iscriversi non pagheranno un euro. Ci si potrà iscrivere, o partecipando alle selezioni dal vivo, che si terranno a Roma, Milano, Napoli, Catania e Bologna, o direttamente online attraverso il sito dedicato (www.festivaldicastrocaro.tv)”. L’esito dei provini troverà un futuro il 26, 27 e 28 luglio, date in cui verranno convocati gli artisti ritenuti idonei al concorso. Da qui emergeranno i 12 che arriveranno al traguardo finale, che sarà tramesso in diretta su Rai2 e Radio2. Ad allietare la serata il tandem Rodriguez-De Martino.