Belen e Stefano, che serata: Rodriguez provoca, De Martino reagisce

Belen e Stefano De Martino, serata a mille. La Rodriguez disinvolta come non mai: “Mi sa che dovrò sculacciarmelo da sola”. Il sussulto del danzatore

Travolti da un’insolita passione, atti II. Stefano De Martino e Belen Rodriguez, dopo aver ufficializzato il tanto atteso ritorno in love, non si fermano più: il feeling è alle stelle, l’amore è ardente e la vita si fa dolcemente più leggera. A testimoniarlo, la gita spagnola a Madrid dove la coppia si è recata per vedere il concerto di Alejandro Sanz. Una serata da batticuore perenne, dove Belencita e il danzatore partenopeo si sono mostrati più scatenati che mai, documentando il tutto su Instagram. Sempre sulla piazza social, la modella argentina ha lanciato anche qualche chicca provocante del post concerto, stuzzicando non poco Stefano.

Belen e Stefano, serata scatenata: la Rodriguez stuzzica dopo il concerto

Belen e Stefano sono volati nella capitale spagnola per il concerto di Alejandro Sanz, di cui l’argentina è un’accanita fan. In tribuna, con vista su tutto lo stadio Wanda Metropolitano, per l’occasione sold out, i due si sono scatenati tra cantate a squarciagola, birra e panini. Una serata da veri giovanotti che è terminata tra abbracci e baci privati, in una camera da letto. E proprio qui Belen si è mostrata provocante e arzilla, mentre Stefano ha tentennato. “Questa è la fine di mio marito dopo ore di Alejandro Sanz” commenta Belu, che poi diventa bollente immortalando il suo fondo schiena e dicendo: “Mi sa che dovrò sculacciarmelo da sola”. De Martino, sprofondato nel letto, a questo punto, ha un sussulto: “Ora non esageriamo”. Segue un’altra Stories, un’ora più tardi: mani intrecciate di lei e di lui. Chissà cosa sarà accaduto in quei 60 minuti. Viva l’amore!

Seconda gravidanza per Belen? I sussurri del gossip

Nel frattempo continua a tenere banco la questione gravidanza. Diversi spifferi dicono che Belen sia incinta del secondo bebè. L’ultimo lo ha lanciato il magazine Spy: “Ormai, che i due siano tornati a essere una coppia, non è più un segreto. Di segreto più dolce ancora, c’è probabilmente un secondo bebè in arrivo per i due. La showgirl e il ballerino non confermano per ora, ma i rumor e alcuni post sui loro profili social fanno più che sospettare che la showgirl argentina sia incinta”.