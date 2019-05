Stefano De Martino condurrà un nuovo programma nel pomeriggio di Rai 2

Il futuro di Stefano De Martino è in Rai. Dopo il grande successo di Made in Sud e l’ottimo riscontro ottenuto con la conduzione radiofonica di The Voice of Italy, il marito di Belen Rodriguez sarà protagonista di un nuovo format. Più precisamente un nuovo programma pomeridiano, che partirà a settembre e andrà in onda alle 14. Ad annunciarlo il direttore di rete Carlo Freccero, che ha fortemente voluto l’ex ballerino di Amici in Rai. Al momento non si sa di più di questa nuova avventura televisiva ma, come riportano Blogo e Bubino Blog, dovrebbe partire il prossimo 16 settembre. Se l’orario verrà confermato slitterà inevitabilmente (forse alle 15?) la messa in onda della nuova edizione di Detto Fatto, alla cui guida dovremmo ritrovare la spumeggiante Bianca Guaccero.

Gli altri impegni televisivi di Stefano De Martino in Rai

Dopo l’ultima puntata di Made in Sud – prevista per lunedì 13 maggio su Rai 2 – Stefano De Martino continuerà a commentare le puntate di The Voice of Italy con Andrea Delogu su Rai Radio 2. Tra qualche settimana, poi, il pupillo di Maria De Filippi arriverà sul set della dodicesima stagione di Don Matteo. Il napoletano è stato chiamato come guest star di uno dei nuovi episodi. Non è ancora chiaro se Stefano reciterà da solo o se il suo ruolo sarà collegato a quello di Belen Rodriguez di qualche anno fa. In più si parla di un probabile coinvolgimento di De Martino al Festival di Sanremo 2020.

Stefano e Belen Rodriguez: è di nuovo amore tra i due

Oltre al lavoro, questo è un periodo d’oro per Stefano De Martino pure sulla sfera privata. Lo scorso aprile il 29enne ha ufficialmente confermato il ritorno di fiamma con la moglie Belen Rodriguez, che aveva lasciato nel 2015.