Belen e Stefano fanno coppia in Don Matteo 12? L’indiscrezione

Stefano De Martino e Belen Rodriguez saranno una coppia in Don Matteo 12?

Stefano De Martino dovrebbe recitare nella storica e seguitissima serie di casa Rai Don Matteo. A riportare l’indiscrezione è stato qualche giorno fa il settimanale Spy, secondo cui l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi sarebbe pronto a debuttare anche come attore. Il suo manager, infatti, avrebbe concluso da poco le trattative per farlo entrare nel cast accanto all’attore Terence Hill nei panni dell’amato parroco investigatore. Ovviamente non si conosce ancora nulla sul ruolo che interpreterà ma la news ha attirato un bel po’ di attenzione, soprattutto perché nella decima edizione della stessa fiction ha recitato anche l’ex moglie Belen Rodriguez.

Stefano De Martino: dopo Made in Sud debutta come attore in Don Matteo

Stefano De Martino è inarrestabile. Dopo aver vestito i panni dell’inviato nella penultima edizione de L’Isola dei famosi, l’ex ballerino e sempre più showman, ha debuttato come presentatore nella tv di stato al timone del programma comico Made in Sud. Un grande successo che sembra destinato a durare ancora per molto. L’accordo economico per il ruolo in Don Matteo sembra esser stato definito e mancherebbe solo la firma di Stefano, che però sembra felice all’idea di raggiungere Spoleto e iniziare a recitare accanto a grandi professionisti della fiction nostrana. Così, dopo al partecipazione di Belen Rodriguez in Don Matteo 10 nel ruolo di Celeste, Stefano De Martino debutterà come attore nella stessa serie.

Stefano e Belen uniti da Don Matteo

La cosa curiosa è che il suo personaggio potrebbe avere qualche legame con quello interpretato dell’ex moglie, come si legge su Di Lei: “Secondo voci di corridoio, il personaggio di De Martino potrebbe essere legato a quello dell’ex moglie che, a sorpresa, potrebbe comparire di nuovo accanto a Terence Hill”. Insomma, dopo i sempre più insistenti gossip sul possibile ritorno di fiamma tra gli ex coniugi, Belen e Stefano potrebbero tornare a fare coppia almeno nella finzione, uniti dal mitico Don Matteo. Aspettando ulteriori aggiornamenti, possiamo dire che una cosa è certa: De Martino e Belen stanno vivendo un periodo d’oro a livello professionale. Difatti entrambi sono molto richiesti, sia da Rai che da Mediaset.