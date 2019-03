Stefano De Martino, nuova sfida per il ballerino: sempre più vicino a Belen

Stefano De Martino, nuova sfida per il ballerino e conduttore di “Made in Sud”

Secondo quanto riporta Spy, in uscita venerdì 22 marzo, Stefano De Martino,da poco al timone del programma di Rai 2 “Made in Sud” starebbe pensando ad iniziare una nuova carriera: quella di attore. La notizia è stata anche riportata da Spysee, su Instagram e potrebbe aprire una nuova strada nella carriera di Stefano. Secondo il settimanale infatti, De Martino sarebbe alla battute finali per le trattative per un ruolo importante in una delle fiction italiane più amate e seguite di sempre. Stiamo parlando di Don Matteo. La fiction di Rai 1 con protagonista Terence Hill infatti sembra aver subito una battuta di arresto e negli scorsi mesi si vociferava che le riprese avrebbero avuto uno stop di un anno. Ora però una grande novità potrebbe lasciare a bocca aperta tutti i fan dell’ex marito di Belen Rodriguez. Lo staff di De Martino e la produzione della fiction sarebbero arrivati ad un accordo tanto che Stefano dovrebbe recarsi tra poco tempo a Spoleto per iniziare le riprese. Almeno questo è quello che viene anticipato da Spy, per ora infatti non ci sono conferme né smentite da parte di De Martino, che da poco ha iniziato una nuova avventura, quella di presentatore accanto a Fatima Trotta a “Made in Sud“.

Stefano De Martino diventa attore? Le indiscrezioni

L’indiscrezione di Spy parla chiaro. Stefano De Martino dovrebbe fare la sua entrata nel mondo della recitazione nelle prossime settimane della 12 esima stagione di Don Matteo. Un ruolo quello che dovrebbe ricoprire De Martino che è ancora coperto dal mistero. Fatto sta che se Stefano dovesse mai arrivare a recitare nella fiction, questo lo avvicinerebbe ancora di più alla ex Belen. Nella decima stagione infatti anche la Rodriguez era apparsa in una puntata di Don Matteo. E chissà se i due possano davvero apparire insieme sul set.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez: cosa succede tra i due? È ritorno di fiamma?

Sono stati davvero tanti gli avvistamenti delle ultime settimane. Ma cosa c’è ora tra Stefano e Belen? A parlare è stata la sorella dell’argentina, Cecilia, la quale ha dichiarato in un’interessante intervista al settimanale Nuovo Tv: “Per me il ritorno di fiamma non esiste. È come quando si rompe un bicchiere, puoi provare a rimettere insieme i pezzi ma non sarà mai come prima. Però mai dire mai…“. “Comunque se Belen è felice io lo sono per lei. E poi Stefano è il papà di Santiago…“, ha chiosato la fidanzata di Ignazio Moser.