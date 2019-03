“Belen e Stefano? Spero non facciano mosse azzardate”: parla Cecilia

Belen e Stefano sono tornati insieme? Parla Cecilia Rodriguez

Belen e Stefano sono tornati insieme oppure no? De Martino continua a negare mentre la Rodriguez preferisce restare in silenzio nonostante le foto dei paparazzi. Nelle ultime ore ha detto la sua Cecilia Rodriguez, che ha rilasciato un’interessante intervista al settimanale Nuovo Tv. “Per me il ritorno di fiamma non esiste. È come quando si rompe un bicchiere, puoi provare a rimettere insieme i pezzi ma non sarà mai come prima. Però mai dire mai…”, ha dichiarato la fidanzata di Ignazio Moser. “Comunque se Belen è felice io lo sono per lei. E poi Stefano è il papà di Santiago. Nel caso la famiglia potesse riunirsi sarei contenta. Basta che non facciano scelte avventate…Se vogliono tornare insieme perché hanno bisogno l’uno dell’altra e lo fanno anche per il bene del loro figlioletto io non posso far altro che appoggiarli”, ha aggiunto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Stefano De Martino assente al compleanno di Cecilia

Di recente Stefano De Martino ha partecipato alla festa di compleanno di Veronica Cozzani, la madre di Belen. Ma il ballerino non era al party di Cecilia Rodriguez, che ha compiuto 29 anni. Quella sera Stefano era a Napoli, impegnato con le prove di Made in Sud, che sta riscuotendo un grande successo su Rai 2. De Martino ha mantenuto sempre un ottimo rapporto con Checu, mentre ha avuto qualche problema con Jeremias Rodriguez. Problemi che i due hanno superato la scorsa estate, quando si sono rivisti e chiariti a Ibiza.

Amore a gonfie vele tra Cecilia e Ignazio Moser

Mentre la storia di Belen e Stefano procede tra alti e bassi, va tutto a gonfie vele tra Cecilia e Ignazio. “Il nostro amore procede alla grande e sono sempre più felice. All’inizio ho avuto le mie paure perché non lo conoscevo bene e non ero certa che potesse funzionare tra noi. Invece ora sono contenta di aver trovato uno come lui”, ha ammesso la Rodriguez.