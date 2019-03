Cecilia Rodriguez compie 29 anni: il regalo di Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez compleanno: cosa le ha regalato Ignazio Moser

Secondo compleanno insieme a Ignazio Moser per Cecilia Rodriguez. Il 18 marzo la sorella di Belen ha spento 29 candeline. Come sempre ha festeggiato in compagnia degli affetti più cari: da Ignazio a Belen, senza dimenticare i genitori Gustavo e Veronica, il fratello Jeremias e il nipotino Santiago. Cechu ha brindato pure in compagnia di alcuni amici, tra cui Antonia, l’inseparabile assistente e confidente di Belen. Quest’ultima è apparsa raggiante al party della sorella (forse per merito della ritrovata sintonia con Stefano De Martino?) e ha fatto una dedica importante a Cecilia. “Secondo me nella vita è importante essere ironiche, è importante essere gentili, è importante essere brave ragazze, con i valori, quelli giusti ben presenti… tutto il resto è noia…tu sei tutto questo e molto di più!!!! E sono fiera di te!”, ha scritto Belù su Instagram.

Cecilia e Ignazio: nuovo viaggio in vista per la coppia

Ma cosa ha regalato Ignazio Moser a Cecilia Rodriguez per il suo compleanno? Non è chiaro: nessuno dei due ha condiviso questo piccolo grande dettaglio sui social network. Ma di recente lo sportivo ha acquistato un viaggio alle Mauritius: sarà quello il regalo per Cechu? Qualche giorno fa Ignazio ha vinto all’asta un soggiorno di sei giorni: è successo durante il Charity Gala a favore dell’associazione Never give up contro i disturbi alimentari. All’evento ha partecipato anche Andrea Iannone che, grazie ad una grossa offerta, ha ottenuto un pranzo con Francesco Totti. Un’occasione che il pilota – come riporta 361 magazine – ha donato a Cristina Lodi, manager di Ignazio e titolare della Golden Sabre Pr.

Stefano De Martino: grande assente al party di Cecilia

Piccola curiosità: alla festa di compleanno di Cecilia Rodriguez non era presente Stefano De Martino (che due settimane fa era invece tra gli invitati del party della madre di Belen). Il ballerino era impegnato a Napoli con le prove di Made in Sud. A festeggiare Cecilia c’era però Luca Daffrè, grande amico di Ignazio Moser nonché ex corteggiatore di Teresa Langella oggi diviso a Uomini e Donne tra Angela Nasti e Giulia Cavaglia.