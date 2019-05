De Martino si confessa: la separazione da Belen e news sulla coppia

Stefano De Martino si confessa: come ha vissuto la separazione da Belen e le ultime news sulla coppia

Stefano De Martino è tornato ufficialmente insieme a Belen. E già c’è chi crede che i due possano risposarsi a breve e dare al piccolo Santiago un fratellino. Di ritorno dal viaggio d’amore in Marocco, il ballerino e conduttore si confessa a I’M Magazine, la rivista edita dall’attore di Un Posto al Sole, Maurizio Aiello. Tanti i tempi affrontati nell’intervista, tra cui il suo passato professionale e il presente, il suo arrivo in tv e in radio come conduttore e commentatore radiofonico ed infine il rapporto con il figlio e la separazione con Belen che ha affrontato parecchi anni fa, quando nel 2015 la coppia ha deciso di lasciarsi lasciando a bocca aperta i fan. La loro storia d’amore era nata sotto gli occhi dei telespettatori di Amici e da allora sono molto amati. Per questo, ora il loro ritorno di fiamma crea tanto gossip e curiosità.

De Martino sulla separazione da Belen: “Una tragedia, un fallimento“

“Un fallimento“, ha commentato De Martino circa la separazione nel 2015 dalla bella argentina Belen Rodriguez. “Non sapevo cosa sarebbe avvenuto, non potevo prevedere se sarebbe stato definitivo, ma io ho lavorato molto per ritrovare la serenità“, ha dichiarato alla rivista partenopea, riferendosi alla famiglia ricongiunta per l’equilibrio e la felicità di Santiago. Stefano si dice molto felice di aver raggiunto il suo obiettivo, quello di tornare con Belen: “L’uomo per sua natura si proietta verso le cose che desidera e che lo rendono felice, e io l’ho fatto“. La separazione ha aiutato De Martino anche nel rapporto con il figlio, definito dai più quasi “materno“.

Stefano De Martino e il rapporto con il figlio: paternità e novità

Conosciamo tutti i video super divertenti che Stefano De Martino ha condiviso insieme al figlio, mentre gli insegna frasi e parole in napoletano. Un rapporto speciale che lega padre e figlio, e in questa paternità “materna”, il conduttore di Made in Sud dice: “In questo mi ha aiutato molto la separazione. Poi io e Belen abbiamo sempre avuto una regola: che non avremmo mai delegato Santiago alle tate e questo va molto a vantaggio del rapporto padre e figlio“.

Gli obiettivi lavorativi e la condivisione in famiglia e in amore

Grandi traguardi quelli che De Martino ha raggiunto nella sua vita e non solo di carattere lavorativo, da ballerino a conduttore ma ora vuole diventare “uomo di spettacolo“. “Gli obiettivi professionali sono importanti, ma hanno valore solo se posso condividerli con le persone che amo“, ha chiosato.