Made in Sud, Stefano De Martino e Fatima Trotta conduttori: fuori la Gregoraci

Quando inizia Made in Sud con Stefamo De Martino e Fatima Trotta? Lunedì 4 marzo

Tutto pronto per il ritorno di Made in Sud su Rai 2. Lo show comico partirà il prossimo lunedì 4 marzo, a due anni dall’ultima edizione condotta da Gigi D’Alessio con le veterane Fatima Trotta e Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima e il compagno di Anna Tatangelo non sono stati coinvolti quest’anno. Entrambi non sono stati confermati nella squadra voluta dal neo direttore di rete Carlo Freccero. Al contrario ci sarà Fatima, presente fin dalla prima edizione del programma, che lavorerà con il nuovo conduttore Stefano De Martino. L’ex marito di Belen Rodriguez approda dunque in Rai per la prima volta, dopo tanti anni passati a Mediaset. Il ballerino è stato voluto fortemente da Freccero.

Anche Biagio Izzo nel cast di Made in Sud su Rai 2?

Mentre Stefano De Martino e Fatima Trotta hanno già iniziato le prove a Napoli, la produzione sta concludendo le trattative con Biagio Izzo, che potrebbe ricoprire il ruolo di “prezzemolino”. “Posso sicuramente avere un ruolo diverso, Made in Sud è uno spettacolo particolare, siamo in trattativa, diciamo così, diamo questa notizia, non ancora ufficiale ma ufficiosa. Ne sono molto contento, se ne parla da un po’, mi piace, mi piace come programma, è un programma del Sud, con comici del Sud, c’è una bella aria, posso divertire molto a parteciparci. Diciamo come jolly che rompe un po’ le scatole a tutti. Ci saranno Stefano De Martino e Fatima Trotta alla conduzione, e io come terzo incomodo. Quando sarà chiusa la trattativa, che è molto ben avviata, ci metteremo subito al lavoro”, ha detto il comico a I Lunatici.

Le altre novità di Made in Sud 2019 con De Martino

Made in Sud avrà in tutto sette puntate, che andranno in onda in diretta dall’Auditorium del Centro di Produzione della Rai di Napoli, con la regia di Sergio Colabona. Per la nuova edizione è stata realizzata una nuova sigla e c’è stato un rinnovamento anche nel cast dei comici. Confermati invece: il Nonno Moderno, i Gomorroidi, gli Arteteca, Paolo Caiazzo, PigroMan, il Professor Fischietti.