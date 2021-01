Stefano De Martino: cosa pensa il figlio di Stasera tutto è possibile

Dal 12 gennaio 2021 in prima serata torna su Rai 2 lo show condotto da Stefano De Martino Stasera tutto è possibile. Il programma, come di consueto, prevede momenti di divertimento e ilarità per il pubblico a casa con la compagnia di comici, attori ed altri personaggi dello spettacolo che si metteranno in gioco in prove esilaranti.

A tal proposito l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, nonché ormai conduttore, ha rilasciato un’intervista a RadiocorriereTv in cui ha svelato un curioso dettaglio della sua vita. Quest’ultimo riguarda proprio suo figlio Santiago, avuto con la ex moglie Belén Rodriguez. I due, avevano pure cercato di tornare insieme anche per riunire la famiglia De Martino. Tuttavia poi le cose non sono andate per il verso giusto e la coppia aveva deciso di dividersi nuovamente, pur non considerando la rottura un fallimento.

In ogni caso, Stefano ha raccontato che il figlio è un vero fan di Stasera tutto è possibile. Il piccolo, a quanto detto da De Martino, riguarda anche le puntate su RaiPlay. L’unico fatto divertente è che non le rivedrebbe solamente per amor del padre ma soprattutto per gli ospiti e i giochi presenti in puntata tanto da voler sapere in anticipo il tema di una delle prove dello show, quella della stanza inclinata. Ecco quali sono state le parole di Stefano De Martino:

“Santiago riguarda anche le vecchie puntate su Rai Play e per me questo è motivo di orgoglio. Come è giusto che sia, è più concentrato sugli ospiti e sui giochi piuttosto che su suo padre, quando sono in prova mi telefona per sapere quale sia il tema della stanza inclinata.”

E sempre a merito del gioco della stanza inclinata Stefano De Martino ha svelato anche chi gli piacerebbe invitare a provare il gioco. Cercando di sognare in grande, ha fatto il nome del celebre attore internazionale Dustin Hoffman per la sua ironia. Mentre al suo fianco vedrebbe sicuramente bene Robert De Niro.

Ben presto vedremo il conduttore anche nella fiction di Rai 1 Che Dio ci aiuti con Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi e Diana Del Bufalo. Durante l’intervista De Martino, al tal proposito, ha confessato di essere in continua crescita. Il suo obiettivo è proprio quello di migliorare passo dopo passo per lasciare poi un piccolo segno nel mondo televisivo italiano. Ecco cosa ha raccontato a RadiocorriereTv.

“Sono una persona che spera di potere scrivere il suo piccolo capitolo nella storia di quel tipo di televisione di cui mi sono sempre nutrito. Sono un debuttante con l’ambizione di fare sempre meglio ciò che sto facendo, sperando che la mia esperienza lavorativa diventi, nel tempo, significativa per me e per chi verrà dopo. Vorrei lasciare un piccolo segno e creare anche una minuscola innovazione.”

L’ex ballerino di Amici ha quindi ben chiaro quale sarà il suo percorso professionale. Nel frattempo ha concluso augurandosi per lui e per tutti un 2021 normale, rispetto all’anno passato. Meno aspettative per 12 mesi che dovranno consolarci rispetto a quelli dolorosi e tristi che ci hanno lasciato. Ma, in ogni caso, la speranza di poter continuare a ridere, lavorare e tornare alla normalità.