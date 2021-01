Stefano De Martino, le parole sul matrimonio con Belen: “Non è fallito”

Il conduttore tv adesso è totalmente concentrato sul lavoro e afferma di non provare nessun sentimento di rancore nei confronti della ex moglie

Anno nuovo, consapevolezze nuove per Stefano De Martino che rivela il suo punto di vista riguardo alla separazione da Belen Rodriguez. I due si sono definitivamente lasciati questa estate: lei vive felicemente una storia d’amore con un nuovo uomo, Antonino Spinalbanese, lui si dice felice allo stesso modo, ma da single.

Per l’ex ballerino di Amici e conduttore tv è tempo di tirare le somme dei suoi primi 31 anni di vita: un figlio, un matrimonio, una prima separazione, un ricongiungimento e una separazione definitiva. Il ragazzo di Napoli ha adesso le idee chiare: “È difficile che un matrimonio duri tutta la vita“.

Stefano, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, ammette di non vivere come un fallimento la fine del matrimonio con la showgirl argentina.

“I rapporti si consumano, i sentimenti sono messi alla prova da questi tempi veloci e per me non ha più senso dire il matrimonio è “fallito”, io dico che nella migliore delle ipotesi si è “compiuto” ed è qualcosa di bello che c’è stato e i figli ne sono la prova. Ma ogni storia d’amore ha un inizio e una fine e non è un fallimento, dobbiamo far pace con questa visione e non usare un termine così negativo”.

Una presa di coscienza, insomma, che porta il conduttore di Rai Due a non provare alcun rancore verso la sua ex moglie. Cambiare fa parte del percorso della vita e questo porta inevitabilmente a rivoluzionare anche i rapporti e le priorità.

Da ballerino a conduttore di successo

Ad oggi De Martino è diventato un personaggio dello spettacolo a tutto tondo. Si è tolto di dosso l’etichetta da “ballerino di Amici” e ha portato il suo talento oltre i confini Mediaset. Prima con la prova a Made in sud, poi con Stasera tutto è possibile dove si trova pienamente a proprio agio nelle vesti di conduttore e intrattenitore. E quest’anno lo vedremo anche nelle vesti di attore in alcune scene di Che Dio ci aiuti 6.

Dal punto di vista sentimentale afferma di essere “felicemente scapolo“. Negli ultimi mesi era stato paparazzato al fianco della top model Mariacarla Boscono, ma nessuno dei due aveva mai confermato la relazione. Adesso il ballerino ammette di aver imparato a stare da solo e che solo con se stesso riesce a stare davvero bene.

“Quando impari ad ascoltarti è difficile far entrare qualcuno nella tua zona di conforto” – afferma Stefano, concentrato sul suo lavoro e, ad oggi, poco dedito a una nuova possibile relazione.