Che Dio ci aiuti 6, anche Stefano De Martino nel cast: ultime anticipazioni

Una grande novità su Che Dio ci aiuti 6: ci sarà anche Stefano De Martino nel cast! Non fa parte del cast fisso e forse anche per questo la notizia non è trapelata prima di oggi. A una settimana circa dall’inizio della sesta stagione invece sulle riviste in edicola questa settimana in tanti hanno riportato questa anticipazione. De Martino non interpreterà un personaggio ricorrente nella fiction quindi, ma interpreterà sé stesso. D’altronde non è la prima volta che nelle fiction appaiono dei Vip che interpretano sé stessi e lo stesso farà anche Stefano.

Sul settimanale Nuovo Tv è stata Elena Sofia Ricci a commentare la presenza di Stefano De Martino in Che Dio ci aiuti 6. L’attrice, protagonista indiscussa della serie tv, ha anticipato che il ballerino sarà presente nella sesta puntata e apparirà in tre scene. Stefano De Martino quindi arriverà nel Convento degli Angeli, che verrà trasferito ad Assisi in questa stagione. O forse prenderà parte a qualche evento in città, come è successo con Carlo Conti in Don Matteo. E non solo. La Ricci ha parlato così di Stefano, dopo averlo conosciuto:

“Un tipo brillante e gioioso, che si è subito sentito a suo agio in questa nostra grande famiglia di matti. Abbiamo così capito che il motivo del suo grande successo è proprio questa sua grande spontaneità e allegria”.

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 6, suor Angela affronterà suo padre

Da Tv Sorrisi e Canzoni invece sono arrivate altre anticipazioni su Che Dio ci aiuti 6. A parlare è stata sempre Elena Sofia Ricci che in una lunga intervista ha parlato della sua suor Angela nelle nuove puntate. Nelle precedenti stagioni si è già affrontato il suo passato di ragazza ribelle e soprattutto del rapporto non facile col papà. Tornando ad Assisi, la sua città, dovrà per forza di cose ritrovarsi a fare i conti con il suo passato.

Suor Angela da giovane non è stata una ragazza facile da gestire e si è sempre ribellata alle regole rigide che le imponeva il padre. Un uomo molto severo. Scoprire l’amore per il Signore e avvicinarsi alla fede ha cambiato la sua vita, ma non è sempre facile. Anche nella sesta stagione ci saranno momenti in cui suor Angela si chiederà dov’è il Signore, soprattutto nei momenti in cui dovrà affrontare il suo passato che ritorna.