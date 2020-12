De Martino, doccia fredda: Mariacarla Boscono spunta assieme all’ex

Sembra essere già sfiorita la love story che vedeva come protagonisti Stefano De Martino e la top model Maria Carla Boscono. La donna è stata paparazzata insieme al suo ex per le vie di Roma.

Dopo appena un mese e mezzo dalle prime foto insieme, la nuova fiamma di Stefano De Martino, Mariacarla Boscono, è stata paparazzare con il suo ex fidanzato. Un colpo di scena scovato dal settimanale Oggi che ha pubblicato le foto della top model a passeggio per Roma sottobraccio al suo ex, un imprenditore di nome Guido. I due hanno passato un weekend nella Capitale e dopo un giro per le vie del centro, sono tornati in un hotel a 5 stelle vicino Piazza del Popolo.

La fiamma tra De Martino e Boscono si è già spenta?

Dalle foto si evince come tra i due sia rimasta intatta la complicità che si ha tra due fidanzati. La coppia, infatti, passeggiava tranquillamente, senza nemmeno nascondersi troppo dai fotografi. L’imprenditore stringeva i fianchi di lei e qualche volta si fermavano per scambiarsi effusioni. Nessun bacio ma era evidente l’intesa tra i due che, nonostante le regole ferree imposte per contrastare il contagio da Coronavirus, indossavano la mascherina in modo errato, sotto il mento.

Guido Senia e Mariacarla Boscono sono stati insieme in passato, ma non si conosce esattamente il periodo della loro love story. La top model è sempre stata poco avvezza al gossip. Anche quando, fino a qualche mese fa, si accompagnava al rapper Ghali, la sua vita privata è rimasta quasi sempre esclusa dalle riviste patinate. Diversamente da quanto accaduto durante il flirt (già terminato?) con Stefano De Martino. Il ballerino e conduttore campano, diversamente dalla ex moglie Belen Rodriguez, dopo l’annuncio della loro rottura non ha dichiarato alcuna storia ufficiale.

Dopo lo scoop lanciato dal settimanale di Alfonso Signorini con le foto della nuova coppia formata con la top model, nessuno dei due ha smentito, né confermato la storia. Ma dato il sopraggiungere della nuova notizia, pare proprio che tra Stefano e Mariacarla sia già sfiorito tutto. Le foto che la ritraggono insieme all’ex, le passeggiate nelle vie dello shopping romano e il rientro in hotel insieme fanno pensare proprio a un ritorno di fiamma.

Chissà come reagirà Stefano che, al momento, non sta ricevendo buone notizie nemmeno dal punto di vista lavorativo. Il suo impegno annuale con la trasmissione di Rai 2, Made in Sud, infatti, è stato sospeso. Diversamente da quanto era stato annunciato, il programma comico non verrà più trasmesso con l’arrivo del nuovo anno.