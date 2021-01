Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni terza puntata: Monica è malata?

La terza puntata di Che Dio ci aiuti 6 andrà in onda giovedì 14 gennaio 2021. Le anticipazioni sui due episodi in arrivo su Rai Uno non possono che cominciare con il complicato passato di suor Angela. La nuova Madre Superiora del convento è alle prese con dei ricordi che stanno riaffiorando in lei e di cui non riesce a ricomporre tutti i pezzi. I ricordi sono però legati a Erasmo, un giovane ragazzo che è arrivato al convento di Assisi in cerca di sua madre. Tra il pubblico si è diffuso un pensiero già abbastanza comune: in tanti pensano che suor Angela potrebbe essere la mamma di Erasmo. La sesta stagione però è appena cominciata per farsi un’idea precisa, quindi è tutto da vedere.

Le anticipazioni sulla terza puntata svelano che suor Angela sarà ormai certa di essere legata al passato di Erasmo. Nonostante ciò però non riuscirà a dire la verità al ragazzo. Ginevra sembrerà ormai lontana da Nico: la sua mente inizierà a viaggiare su dei pensieri mai avuti prima. Le altre ragazze del convento proveranno a farla ragionare e a riportarla sulla retta via, ma non sarà facile. Ma soprattutto la aiuteranno a fare chiarezza sui suoi sentimenti per Nico.

Monica si convincerà di essere malata, mentre Nico sottovaluterà i suoi sintomi. Ben presto però il giovane avvocato sarà costretto a ricredersi: Monica è davvero malata? Nel secondo episodio di giovedì prossimo un bambino verrà abbandonato in casa-famiglia. Suor Angela si attiverà subito per aiutare il piccolo e ritrovare la madre. Erasmo sarà molto colpito da questa storia e deciderà di aiutare suor Angela. Il ritrovamento del neonato non lascerà affatto indifferente il nuovo arrivato in convento, perché anche lui è stato abbandonato quando era un neonato.

Ma le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 6 non terminano qui. Nella prossima puntata infatti Nico proverà a dare il suo sostegno a Monica e gli starà vicino. Lei invece ignorerà la diagnosi del medico e questo atteggiamento preoccuperà gli altri nel convento. Per Azzurra si avvicineranno giorni non facili. Forse legati a Guido e Davide? Magari si avvicinerà il giorno della scomparsa dei due e Azzurra cercherà in tutti i modi di distrarsi.