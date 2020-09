Perché Stefano De Martino ha lasciato di nuovo Belen Rodriguez

Stefano De Martino e Belen Rodriguez non stanno più insieme, ormai non è più una novità. I due hanno riprovato a ricucire il loro rapporto, soprattutto per il bene del figlio Santiago, ma dopo il lockdown la coppia è scoppiata di nuovo. È stato il conduttore di Made in Sud a voler spezzare ancora una volta il legame, facendo soffrire parecchio la soubrette argentina. Belù credeva molto in questo ritorno di fiamma e un’ennesima rottura le ha letteralmente frantumato il cuore in mille pezzi. La rottura tra i due risale allo scorso maggio e oggi, a distanza di mesi, il settimanale Chi ha finalmente svelato i motivi per i quali Stefano ha preso questa decisione così importante. Decisione che è stato un vero e proprio terremoto, non solo per il mondo del gossip, ma anche per le famiglie Rodriguez e De Martino.

I motivi della seconda rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Stando a quello che si legge sul settimanale Chi, Stefano De Martino ha deciso di allontanarsi nuovamente da Belen Rodriguez per una questione di incompatibilità. Incompatibilità dovuta principalmente a due stili di vita differenti. “Belen ama divertirsi senza curarsi di quello che possono pensare gli altri mentre Stefano è più prudente”, fa sapere la rivista edita da Mondadori. E poi ancora: “Stefano è uno che programma, Belen vive giorno per giorno, Stefano è razionale, Belen è istintiva. Stefano vuole staccarsi dal gossip, Belen è riconoscente verso questo aspetto del proprio lavoro”. Nonostante queste differenze De Martino ha avuto un ripensamento nei giorni scorsi e ha provato a riconquistare l’ex moglie. Invano visto che la Rodriguez ha replicato con un secco due di picche: ha sofferto troppo per l’ex ballerino e non vuole regalare ulteriori chance.

Stefano De Martino ci ripensa, Belen Rodriguez dice basta

“Dopo averla lasciata, forse precipitosamente, per differenze legate agli stili di vita, Stefano ha avuto un ripensamento. Ha capito che forse, anche con le loro differenze, lui e Belen sono destinati a stare insieme. Ma ora la Rodriguez ha preso la propria strada e non è pronta a riaprire il capitolo Stefano”, ha spiegato Chi, da sempre molto vicino alla prima donna di Tu si que vales. Storia finita dunque? Per il momento sì ma quando si parla di Belen e Stefano i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo…