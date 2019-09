Simona Ventura sposa Giovanni Terzi: lo scoop di Chi e le parole della conduttrice

Simona Ventura è pronta a sposare Giovanni Terzi. Ad annunciarlo è il settimanale Chi, in edicola domani 11 settembre. La rivista diretta da Alfonso Signorini ha dedicato alla conduttrice la copertina in cui campeggiano le sue dichiarazioni in merito all’eventuale suo secondo matrimonio: “Torno in tv, poi sposo Giovanni.” D’altra parte la presentatrice e il giornalista stanno vivendo una storia d’amore intensa e travolgente. In più occasioni hanno dichiarato di essere letteralmente caduti nella rete di Cupido e che il sentimento provato è per loro senza precedenti. Insomma, gli ingredienti per fare il grande passo ci sono tutti. E, dunque, avanti nel segno dell’amore.

Chi è Giovanni Terzi, il fidanzato di Simona Ventura

Fanno ormai coppia da quasi un anno Simona Ventura e Giovanni Terzi. Lei non ha bisogno di presentazioni mentre lui è un volto non notissimo, mediaticamente parlando. Tuttavia non è nemmeno sconosciuto e non è raro trovarlo nei salotti televisivi a disquisire su varie tematiche, visto che è un giornalista e opinionista affermato. ‘Il vizio’ dell’informazione è di famiglia; infatti suo padre era il famoso giornalista Antonio Terzi. Giovanni, oltreché a scrivere su quotidiani e riviste, ha stilato numerosi saggi e romanzi. Nel suo curriculum c’è pure un’esperienza in politica: qualche anno fa è stato assessore del comune di Milano. Inoltre ha amato nei primi anni Duemila l’attrice Dalila Di Lazzaro.

Simona Ventura, in arrivo il secondo matrimonio dopo quello naufragato con Stefano Bettarini

Prima di Giovanni, la Ventura ha avuto un importante e lunga storia d’amore con Gerò Carraro. La relazione è iniziata nel 2010 e si è spenta nel 2018. Nel mezzo, era il 2014, la coppia ha adottato una una bambina di nome Caterina. Resta inoltre celebre il suo matrimonio con l’ex calciatore e oggi “Mister Reality” Stefano Bettarini. I due si sposarono il 30 marzo del 1998. La love story si è conclusa nel 2004 dopo aver dato alla luce due frutti d’amore: Niccolò, classe 1998, e Giacomo, nato nel 2000.