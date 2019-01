Simona Ventura, il nuovo fidanzato è Giovanni Terzi: il giornalista conferma

Simona Ventura e Giovanni Terzi stanno insieme

Nuovo amore per Simona Ventura. Dopo i gossip degli ultimi giorni è Giovanni Terzi a confermare la liason con la bionda conduttrice. Super Simo e il giornalista, spesso opinionista in tv, si frequentano da qualche settimana anche se sono amici di vecchia data. “Io e Simona Ventura ci frequentiamo da un mese. È una relazione appena sbocciata che ci ha lasciato entrambi sorpresi”, ha detto Terzi al settimanale Gente, nel numero in edicola da venerdì 4 gennaio 2019. “Ci conosciamo da anni, ma solo ultimamente ci siamo guardati in modo diverso. Stiamo a vedere come questa storia si svilupperà, intanto è molto bella e promettente”, ha aggiunto lo scrittore.

Nessun triangolo tra Simona Ventura, Giovanni Terzi e Gerò Carraro

“Vorrei precisare, però, che il nostro legame non c’entra con la rottura di Simona e Gerò (Carraro, ndr)”, ha poi sottolineato Giovanni Terzi. La storia tra Gerò e Simona Ventura, durata ben sette anni, è finita all’inizio dell’autunno ma i due hanno mantenuto un rapporto cordiale. Ora nel cuore della presentatrice c’è Giovanni, anche se Simona ha scelto di trascorrere il Capodanno lontano dal suo nuovo amore. In questi giorni la Ventura è in Egitto, a Sharm el Sheik con i figli Niccolò, Giacomo, Caterina, l’ex marito Stefano Bettarini e la compagna Nicoletta Larini. Pure Giovanni Terzi ha trascorso la notte di San Silvestro con i due figli avuti dall’ex moglie.

Simona Ventura: chi è il nuovo fidanzato Giovanni Terzi

Giovanni Terzi è un giornalista e opinionista televisivo. Il padre era il famoso giornalista Antonio Terzi. Giovanni è uno scrittore: ha scritto numerosi saggi e romanzi. Nel suo curriculum pure un’esperienza in politica: qualche anno fa è stato assessore del comune di Milano. Inoltre ha amato nei primi anni Duemila l’attrice Dalila Di Lazzaro.