Simona Ventura vicina a Bettarini e Nicoletta: la decisione che spiazza i fan

Simona Ventura sempre più vicina a Stefano Bettarini: in vacanza con loro c’è anche Nicoletta Larini

Sembra tornato definitivamente il sereno tra Simona Ventura e l’ex marito Stefano Bettarini. L’esperienza vissuta a Temptation Island Vip è riuscita sicuramente a fare da collante in tutta questa storia, permettendo ai due di recuperare il rapporto. Della loro famiglia allargata adesso fa parte anche l’attuale fidanzata di lui, Nicoletta Larini. Tensioni e discussioni sono ormai un brutto ricordo e l’ultima decisione presa da tutti e tre, oggi, non fa altro che dimostrarlo. Simona, Stefano e Nicoletta si trovano al momento in vacanza insieme (A Sharm El Sheikh). La Ventura, dunque, ha scelto di passare con loro gli ultimi giorni dell’anno. E se non si può considerare una bella famiglia allargata questa…

Simona Ventura in vacanza con Stefano Bettarini e Nicoletta Larini: la decisione che ha spiazzato i fan

Inutile dire che la scelta di Simona Ventura di passare le vacanze insieme a Stefano Bettarini (con cui per anni i rapporti sono stati complicati) ha decisamente spiazzato i suoi fan. Gli utenti sui social, però, si sono detti piacevolmente sorpresi della cosa. Simona, in realtà, dopo l’aggressione ai danni del figlio Niccolò ha in più occasioni ribadito di voler pensare solo alla sua famiglia. Questa sua volontà, inevitabilmente, ha finito con coinvolgere anche Nicoletta, la fidanzata di Bettarini. Per far funzionare le cose, in questi casi, tutti devono fare squadra e loro, ad oggi, stanno dimostrando di essere in grado di guardare avanti e andare oltre.

Simona Ventura di nuovo single: con Gerò Carraro è finita

Questo Capodanno sarà sicuramente diverso per Simona Ventura. Tra lei e Gerò Carraro è ufficialmente finita e, dopo anni, la Ventura festeggerà l’arrivo dell’anno nuovo da single. Certo è che, come abbiamo visto da ciò che è stato postato sui social, non sarà comunque sola.