Niccolò Bettarini, dettagli aggressione: colpita anche la fidanzata

Nicolò Bettarini, ricostruita l’aggressione: i motivi dell’accoltellamento e i colpi contro la fidanzata

La notizia dell’accoltellamento a il figlio maggiore di Stefano Bettarini e Simone Ventura ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Niccolò Bettarini è stato aggredito fuori da una nota discoteca, ma ora sta recuperando le forze. Il giovane è stato riempito di botte e sul Corriere della Sera è stata ricostruita l’intera e crudissima vicenda. Niccolò voleva solo difendere un suo amico, ma alla fine ha finito per avere la peggio. Dopo essersi intromesso nella lite, gli aggressori lo hanno riconosciuto e hanno iniziato ad urlargli contro che lo avrebbero ammazzato perché figlio di Stefano. Quattro di loro sono già stati identificati, mentre l’identità degli altri sei è ancora incerta.

Stefano Bettarini e Simona Ventura: il figlio Niccolò e la sua fidanzata sono stati aggrediti

Mentre Niccolò era accasciato a terra, gli aggressori continuavano a colpirlo con calci e pugni, fino ad arrivare ad otto coltellate. Nel vederlo steso a terra, sofferente e privo di forze, la fidanzata di Bettarini si è precipitata sul giovane, facendogli da scudo. I malviventi non hanno avuto pietà neanche della ragazza e hanno continuato a tirare calci, procurando alla giovane alcune ferite, per fortuna tutte abbastanza lievi. Ora, il pm che ha esaminato la vicenda parla di tentato omicidio per motivi: “abietti e futili quali essere il figlio di Bettarini.” A fronte delle coltellate ricevute al torace, al fianco, al braccio e alla coscia destri, Niccolò è stato operato d’urgenza per ricostruire il nervo lesionato durante la lite.

Niccolò Bettarini dopo la lite in discoteca: operazione andata a buon fine

Stefano Bettarini e Simona Ventura hanno ringraziato per i messaggi di affetto ricevuti ed hanno fatto sapere che loro figlio sta reagendo bene. Intanto, sono davvero tanti i gesti di alcuni personaggi noti che hanno fatto sapere di essere vicini ai due genitori e al giovane.