Nicoletta, giovane fidanzata di Stefano Bettarini: gesto per Niccolò

Nicoletta, la giovane fidanzata 24enne di Stefano Bettarini scrive a Niccolò: il gesto della donna

Tra le tantissime persone che hanno espresso un pensiero o un gesto di vicinanza a Niccolò Bettarini (il ragazzo è rimasto vittima di un accoltellamento nella notte tra il 30 giugno e l’1 luglio) non poteva mancare Nicoletta, la giovane fidanzata 24enne di Stefano Bettarini. La compagna dell’ex calciatore, proprio nelle ultime ore, ha così riservato un affettuoso gesto al figlio dell’ex calciatore nonché suo attuale partner, pubblicando una Stories su Instagram. Ricordiamo che il 19enne nonostante abbia ricevuto 11 coltellate non è in pericolo di vita e che è stato operato oggi alla mano per la lesione di un tendine.

La fidanzata di Stefano Bettarini, le parole per Niccolò: “Ragazzo con una forza incredibile, il peggio è passato”

“Sei un ragazzo coraggioso con una forza incredibile… Nonostante tutto sempre con il sorriso. Il peggio è passato, buona guarigione. Un bacio enorme”. Il pensiero è firmato Nicoletta, che ha allegato le parole qui riportate a una foto di Niccolò in compagnia dei genitori Stefano e Simona Ventura. L’ex calciatore e la giovane donna condividono una relazione sentimentale da poco più di un anno. I due hanno 22 anni di differenza (lui conta 46 primavere, lei 24) e da quando sono usciti allo scoperto in pubblico lo scorso giugno sono sempre apparsi affiatati e molto innamorati tanto che in passate interviste Stefano non ha escluso di avere figli in futuro con l’attuale fidanzata. Lo sportivo ha invece dichiarato di essere più riluttante sulla questione matrimonio, visto che da quel versante “ha già dato”.

Stefano Bettarini e Nicoletta, i 22 anni di differenza non pesano nella relazione: “Sono il nulla, ci amiamo”

Quando uscì la notizia che Bettarini stava frequentando la giovane Nicoletta non furono in pochi a storcere il naso per la differenza d’età. Problema però che i diretti interessati non si sono mai posti. Stefano infatti quando uscì la questione non ebbe problemi ad affrontarla con estrema schiettezza: “Sono il nulla. Ci amiamo. Il resto è aria”.