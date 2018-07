Stefano Bettarini, il figlio Niccolò operato dopo l’aggressione: ecco come sta

Stefano Bettarini annuncia: “Niccolò è stato operato questa mattina. L’intervento è durato più di due ore”

Stefano Bettarini ha annunciato che il figlio Niccolò è stato operato questa mattina. Il giovane è stato accoltellato durante una violenta lite in una nota discoteca di Milano. Ora l’ex calciatore ci tiene a informare tutti sull’operazione avvenuta nella mattinata di oggi. Secondo quanto dichiara Stefano, i chirurghi sono riusciti a ricostruire il nervo lesionato durante l’intervento, che sarebbe durato più di due ora. Fortunatamente, nonostante le numerose ferite, il ragazzo è riuscito a sopravvivere. Diverse sono le coltellate che sono state inflitte a Niccolò, il quale ha cercato di aiutare un amico durante la lite. Subito, sia Stefano che Simona Ventura hanno raggiunto l’ospedale, dove è stato ricoverato il giovane Bettarini. Ora Stefano è lieto di annunciare che l’operazione è parzialmente riuscita. Ci vorrà ancora qualche tempo prima che Niccolò riesca a riutilizzare l’arto normalmente.

Niccolò Bettarini, le sue condizioni migliorano: un intervento durato più di due ore

“Ricoverato presso Niguarda a seguito delle ferite riportare il 1 luglio, è stato operato questa mattina.” Così, Stefano Bettarini annuncia che il figlio è stato operato. Dopo di che rivela qualche dettaglio sull’operazione: “L’intervento è durato più di due ore, durante le quali i chirurghi hanno ricostruito il nervo lesionato. L’operazione è parzialmente riuscita.” Per quanto riguarda il recupero delle funzionalità dell’arto, toccherà attendere qualche mese. Nella giornata di ieri, Simona Ventura ci ha tenuto a rassicurare tutti, rivelando che il figlio non era in pericolo di vita. Infatti, subito si era pensato il peggio per Niccolò, il quale è stato accoltellato in diverse parti del corpo.

Stefano Bettarini e Simona Ventura vicini al figlio Niccolò dopo l’accoltellamento subito nella discoteca a Milano

Niccolò è stato operato e le sue condizioni stanno migliorando. Nel frattempo, entrambi i genitori ci tengono a lasciare una dedica al figlio, dopo quanto accaduto nella nota discoteca. I due sperano che sia fatta giustizia, in quanto il giovane avrebbe potuto perdere la vita. Fortunatamente, le coltellate non hanno colpito alcun organo vitale.