Me Contro Te chiusa pagina Wikipedia: Luì e Sofì oscurati, perché?

Negli ultimi giorni si sta parlando parecchio del duo Me Contro Te, diventato famoso per i suoi video su YouTube destinati ai più piccoli. Dai semplici contenuti sul web, Sofì e Luì, sono poi passati ai film per bambini, agli album di figurine e materiale scolastico, al vestiario, diventando delle vere e proprie star. Proprio a breve uscirà difatti nelle sale di tutta Italia il loro nuovo film “Cattivissimi a Natale”, tuttavia non è solo per questo che nelle ultime settimane si sta parlando di loro. I due si sono difatti resi protagonisti di un dissing contro altri due youtuber, i Dinsieme. C’è però ancora un altro dettaglio relativo ai Me Contro Te che sta facendo parlare sul web. Un utente di X ha difatti fatto notare, durante la loro ospitata a Chissà Chi E’ di Amadeus su Nove, che la loro pagina Wikipedia risulta oscurata.

Effettivamente, se si cercano i Me Contro Te su Wikipedia, la pagina a loro dedicata presenta una strana dicitura. Come si può leggere, questa è stata difatti oscurata e non sono più visibili tutte le informazioni relative alle due star del web così come avviene per qualunque altro personaggio famoso. La problematica, così come fatto notare dall’utente su X che questa sera ha sollevato la questione durante la loro ospitata a Chissà Chi E‘, andrebbe avanti già da diverso tempo.

Di seguito il post su X a riguardo:

Rimane un mistero il motivo dietro l’oscuramento della pagina. Non si è difatti a conoscenza di nessuna controversia legata ai due youtuber.

Il dissing tra i Me Contro Te e i Dinsieme

Sicuramente negli ultimi giorni i Me Contro Te stanno facendo parlare molto di loro a causa del dissing con altri due creatori di contenuti per bambini, i Dinsieme. Nel loro podcast, Luì e Sofì avrebbero difatti accusato i rivali di aver copiato le loro idee. Successivamente i due avrebbero anche creato una canzone trap per parlare dell’accaduto. Che dopo Fedez e Tony Effe il nuovo dissing dell’anno sia proprio quello tra Me Contro Te e Dinsieme? Non resta che aspettare per capire come andrà a finire tra le due coppie di youtuber.