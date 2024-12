Bruganelli fiume: chi vince Ballando, Madonia ‘sereno’ e scoop GF

Reduce da un’intensa intervista a Belve, Sonia Bruganelli ha da poco concluso una delle sue dirette Instagram. Volto noto del mondo dello spettacolo e contributor dell’audience di Ballando con le Stelle (è rimbalzata ovunque la notizia della sua relazione con Angelo Madonia), l’ex moglie di Bonolis è tuttora nome particolarmente discusso. Critiche, elogi, frecciate e antipatie, qualsiasi cosa dica Bruganelli può diventare oggetto di nuovi confronti.

Nella sua recentissima diretta, Sonia ha lasciato spazio alle domande dei follower, prendendosi del tempo per rispondere, per dare spiegazioni e talvolta anche per chiarire situazioni. Non sono certamente mancati commenti scomodi durante la diretta, così come non sono mancate domande curiose sulla sua vita privata, sul suo lavoro e sullo stato di salute dell’ormai ex ballerino di Ballando.

Sonia Bruganelli in diretta su Instagram parla di Ballando, di Angelo e dei papabili vincitori

“Hai fatto alzare l’audience a Ballando” – si legge tra le decine di commenti che scorrono nella schermata della diretta Instagram. Una dichiarazione forte, concisa, sulla quale Sonia Bruganelli però non è proprio d’accordo. “No, no, direi che è stata un’edizione molto forte, con concorrenti e ballerini forti” – ha replicato senza pensarci due volte la produttrice e imprenditrice.

La curiosità è tanta e i follower vogliono indagare un po’ di più, sia sulla finalissima di Ballando con le Stelle, sia su Angelo Madonia, ormai ufficialmente fuori dallo show di Milly Carlucci. Al “Come sta Angelo?” Sonia risponde con un semplice e conciso: “Angelo Madonia sta bene, lavora, fa le sue cose…sta bene“. Nessun dettaglio in più, nessun tipo di allusione alla loro relazione, che sappiamo essere stata un po’ nebulosa nell’ultimo periodo. Vi ricordate le parole di Madonia al Corriere della Sera? Il ballerino aveva dichiarato che con Sonia

è un periodo complesso e pieno di mille cose nuove. Abbiamo occhi diversi e nuove cose di cui parlare […]

Attualmente non si hanno aggiornamenti in merito, ma ascoltando le parole dell’ex opinionista del GF, dopo l’uscita di scena da Ballando (con annesse critiche e polemiche), Angelo pare stare bene.

“Chi tifi per la vittoria?” è l’altra grande domanda postale in diretta, ma lei, come sempre, punta alla sincerità:

calcolando che la coppia a cui voglio più bene, ma questo non me ne vorranno gli altri, è quella di Tommaso e Sofia, poi mi piacciono molto Luca e Federica, Bianca e Giovanni… insomma sono tutti carini.. Tommaso e Sofia è però la coppia che mi piace di più.

Sonia Bruganelli va al Grande Fratello? Cosa ha detto in diretta su Instagram

Tra le tante cose venute fuori durante la diretta, Sonia ha anche parlato di Grande Fratello. Un utente, infatti, le avrebbe fatto notare che lei in questa edizione sarebbe stata “perfetta”. Come ha ribattuto lei? “Eh infatti lunedì ci vado…“; qualche secondo di pausa e poi ha aggiunto: “No scherzo, vado a trovare”. Non sappiamo in che vesti, per come, per chi, per cosa, ma lunedì 16 dicembre 2024 l’ex opinionista dalle parole taglienti tornerà da Alfonso Signorini. Che cosa ci dobbiamo aspettare? Non si sa, ma lunedì lo scopriremo.

Sicuramente personaggio controverso, Sonia Bruganelli è anche apprezzata, specialmente dopo Ballando. Non tutti lo credono, date le continue critiche sul suo conto, ma è proprio lei a confermarlo: “Dopo Ballando ho avuto tante persone in più; non ho solo persone che mi odiano. Ce ne sono tante che mi vogliono bene”.