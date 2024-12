Madonia e Bruganelli, è finita o no? Il gesto rivelatore, zero dubbi

Continua a ruggire il gossip attorno a Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, per settimane chiacchieratissimi per le loro dimenticabili ‘performance’ a Ballando con le Stelle. Lei ha fatto incetta di critiche per via di atteggiamenti tutt’altro che apprezzabili, lui è riuscito nell’impresa di farsi allontanare dal programma (mai prima d’ora un maestro del corpo docente era stato messo alla porta nel bel mezzo della competizione). In cotanto fermento televisivo, i due hanno continuato la loro frequentazione, anche se qualche presunto ben informato ha sussurrato di un legame sentimentale in crisi. Ad esempio il magazine Oggi ha scritto pochi giorni fa che non sarebbe nemmeno da escludere un clamoroso ritorno di fiamma tra la produttrice e Paolo Bonolis. A ciò va aggiunto che la stessa Bruganelli, in tempi non sospetti, a domanda diretta sul rapporto con il danzatore palermitano, ha risposto che prima di cominciare un qualcosa di serio deve sistemare la confusione che ha nella sua testa. Quindi? La coppia esiste e resiste oppure no?

Sì, la coppia esiste e resiste. La conferma l’hanno fornita in modo chiaro i diretti interessati lungo la serata di sabato 7 dicembre. Cosa è successo? Sonia e Angelo si sono concessi una serata romantica, consumando una cena in un ristorante. L’ex moglie di Bonolis ha provveduto a farlo sapere a tutti, postando una storia su Instagram, prontamente ripresa dalla sua dolce metà, Madonia. Crisi o meno, la relazione procede e va avanti. Zero dubbi! Quindi, nessun ritorno in love con il conduttore romano di Avanti un Altro che, comunque, continua a sostenerla e a nutrire nei suoi confronti stima e affetto.

Mariotto contro Sonia Bruganelli

Nel frattempo la produttrice televisiva continua ad essere bersagliata sui social e non solo. A dedicarle parole tutt’altro che carine, nelle scorse ore, è stato anche Guillermo Mariotto. Lo stilista, raggiunto dai microfoni di Fanpage.it, ha commentato il percorso della Bruganelli a Ballando con le Stelle. Anzi, più che commentare il cammino della concorrente, l’ha stroncata, sostenendo che sarebbe stata fortunata se “avesse avuto una briciola della simpatia” di suo figlio Davide: