Sex and the City torna, Mr Big c’è? Si parlò della sua morte, parla la Parker

Il revivaldi Sex and the City ci sarà e proprio in queste ultime ore è arrivata l’ennesima conferma per rassicurare i fan. Scendendo nel dettaglio, è stato pubblicato il primo teaser. La serie andrà in onda su HBO Max e il primo episodio porterà il titolo And Just Like That. Intanto, il pubblico chiede anticipazioni sulla presenza di Mr, Big, interpretato da Chris Noth, in questi dieci episodi. Nel finale del secondo film della saga, aveva regalato a Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) un anello di fidanzamento molto importante. Questa scena ha portato i fan della coppia a pensare che insieme sarebbero stati felici e innamorati. Sarà ancora così nel revival quando uscirà? A rispondere alla domanda, senza in realtà dare alcuna certezza, è la Parker.

Un utente, sotto il post da lei condiviso con il teaser del primo episodio, le chiede anticipazioni su Mr. Big. L’attrice 55enne risponde semplicemente: “Aspetta e guarda”. Si tratta di una risposta che non dà alcuna conferma o smentita agli spettatori che attendono di scoprire cosa accadrà alle tre amiche Carrie, Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte York (Kristin Davis). Come già è noto non sarà presente nella trama Samantha Jones, interpretata da Kim Catrall. L’attrice ha deciso di non tornare a far parte della storia. Ma ora i fan temono che possa accadere qualcosa a Mr. Big!

Il motivo? Due anni fa, il giornalista James Andrew Miller aveva affermato nel suo podcast Origins che la sceneggiatura del terzo film – eliminata dopo che la Cattrall decise di lasciare – includeva la morte dell’uomo di Carrie! Scendendo nel dettaglio, Big sarebbe dovuto morire sotto la doccia a causa di un infarto. In questo modo, il film sarebbe stato incentrato poi su Carrie che tenta di riprendersi dalla morte del suo amato, anziché sull’amicizia tra le quattro donne. A smentire questo dettaglio fu proprio l’attore Chris Noth in un’intervista con The Sun. L’interprete rassicurò i fan, facendo sapere che era tutta una bugia.

Dunque, non c’è alcun motivo per cui i fan debbano pensare a un addio del genere. Ora non resta che attendere per scoprire cosa accadrà tra Carrie e Mr. Big nel revival!