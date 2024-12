Sanremo Giovani, Tancredi fuori e punge: “Gli altri? Inascoltabili”

Dopo la memorabile puntata di Belve, ieri sera, martedì 10 dicembre, Rai 2 ha trasmesso l’ultima semifinale di Sanremo Giovani. Alessandro Cattelan ha annunciato gli otto artisti che si contenderanno si esibiranno nella finale, con l’obiettivo di conquistare uno dei quattro posti disponibili per esibirsi sul palco dell’Ariston il prossimo febbraio.

La finale sarà trasmessa su Rai 1 il 18 dicembre e vedrà alla conduzione Alessandro Cattelan, affiancato da Carlo Conti, direttore artistico del Festival. Ma chi sono gli otto finalisti? Tra loro ci sono volti già noti al grande pubblico per aver partecipato a talent show come Amici e X Factor. Ecco i nomi: Settembre (ex X Factor); Vale LP e Lil Jolie (ex Amici); Alex Wyse (ex Amici); Mew (ex Amici); Angelica Bove (ex X Factor); Selmi; Etra; Maria Tomba.

Durante la semifinale, diversi giovani cantanti sono stati eliminati in sfide dirette, ma uno in particolare ha fatto molto scalpore: Tancredi, protagonista della 20esima edizione di Amici. Il cantante si è confrontato con un altro volto noto del talent show di Canale 5, Alex Wyse, che è riuscito a batterlo. Con questa sconfitta, Tancredi ha perso l’opportunità di calcare il palco dell’Ariston per il secondo anno consecutivo, dopo averci già provato lo scorso anno. La sua esclusione ha scatenato numerose critiche sui social, dove moltissimi fan si sono schierati dalla sua parte, elogiando il brano Standing Ovation.

Dal canto suo, Tancredi si è espresso facendo i complimenti al suo avversario e scrivendo: “L’unica cosa che mi dispiace è che meritavamo entrambi di andare avanti, poi il destino fa la sua parte e non ci si può fare niente. Spacca tutto alex e fai in modo che sta sfida non sia stata vana haha”. Successivamente, ha iniziato ad interagire con i suoi fan, rispondendo a diversi tweet e ironizzando sulle sue numerose ‘sconfitte’, da Amici a Sanremo. Tuttavia, sembra che non si sia fermato qui. Pare infatti che abbia messo like ad alcuni tweet ‘piccanti’ rivolti agli altri concorrenti, alimentando una polemica social.

Anche se i ‘mi piace’ su Twitter sono diventati privati, un utente ha sgamato Tancredi e ha pubblicato uno screenshot di un suo like a un tweet piuttosto pungente sugli altri concorrenti. Il tweet in questione diceva: “Sono tutti inascoltabili stasera, invece Tancredi ci ha regalato performance. Per il resto, sembra la sagra della porchetta.” Un gesto che lascia intuire il suo possibile pensiero sugli altri “sfidanti”. Tuttavia, va detto che l’ex allievo di Amici non ha espresso pubblicamente alcun giudizio sulla questione. Dunque, può essere che il suo ‘mi piace’ fosse semplicemente legato ai complimenti rivolti a lui, senza alcuna intenzione di lanciare una frecciatina agli altri cantanti in gara.