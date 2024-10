Sanremo Giovani, lista cantanti: pioggia di ex Amici, tutti i nomi

Sanremo Giovani ha selezionato, tra 564 proposte, i 46 cantanti che ora andranno ad affrontare le audizioni dal vivo previste a Roma il 23 ottobre, nella Sala A di via Asiago. Conclusa questa fase rimarranno in gara solamente 24 artisti tra gruppi e singoli. Questi prenderanno parte ai “gironi eliminatori”, nelle prime 4 puntate di Sanremo Giovani, che saranno trasmesse in seconda serata su Rai 2 e in simulcast su Rai Radio2, il 12, 19, 26 novembre e 3 dicembre. A condurre ci sarà Alessandro Cattelan. Alla fine di questi 4 appuntamenti resteranno in gara 12 cantanti che approderanno in semifinale (10 dicembre, sempre su Rai 2). Qui i concorrenti saranno dimezzati a 6. Il 18 dicembre ci sarà la finale, stavolta in prime time su Rai 1, con Carlo Conti al fianco di Cattelan: i 4 che vinceranno potranno cantare al Festival.

Tra i 46 che ambiscono a sbarcare al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte, gara parallela a quella dei big ripristinata da Carlo Conti, spicca la cospicua presenza di ex allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi. In particolare sono ben 11 coloro che si sono mesi alla prova nel talent di Canale 5 e che si contenderanno un piazzamento. Ci sono inoltre artisti che hanno maturato esperienze a X Factor e a The Voice.

Per quel che riguarda Amici, ecco Lil Jolie, Martina, Mew, Nahaze, Nicol. E ancora: Aaron, Alex Wyse, Wax, Martina Beltrami, Rea e Tancredi. Gli ex X Factor sono Angelica Bove, Martina Attili e Selmi. Angie invece la si è vista in passato a The Voice.

Sanremo Giovani, la lista dei 46 cantanti scelti

L’elenco (l’ordine è puramente casuale):