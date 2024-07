Amici 23, Mew in vacanza dopo il periodo buio. Chi c’è con lei

L’ex allieva della scuola di Amici, Mew, al secolo Valentina Turchetto, ha deciso di regalarsi qualche giorno di totale relax per staccare un po’ la spina dopo il recente periodo buio che ha attraversato. Un paio di giorni fa infatti, la giovane cantante, aveva reso partecipi i suoi followers di X, ex Twitter, del suo recente momento di difficoltà. Mew infatti, come raccontato da lei stessa nel corso di un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Vanity Fair, soffre di depressione da quando aveva 19 anni. Una condizione che l’aveva anche portata a decidere di interrompere il suo viaggio all’interno del talent show di Maria De Filippi.

Il messaggio social

“Solo tanta tristezza” aveva scritto Mew sul suo profilo di X, facendo preoccupare, e non poco, i suoi fans. Qualcuno aveva anche deciso di commentare il post della ragazza, spronandola a fare di più e mettercela tutta per superare la tempesta. “Guarda che la tristezza serve Vale. Così per capire che dopo essa, arriverà la gioia“, è solo uno dei tanti commenti di supporto lasciati dai fans dell’ex allieva di Amici.

Poche ore fa, Mew si è di nuovo fatta viva sui social e, tramite alcune stories su Instagram, ha comunicato ai suoi fans di essersi presa un periodo di vacanza lontano dal caos di Milano. La giovane cantante ha quindi trascorso qualche giorno in un luogo molto suggestivo non molto lontano dal Lago d’Iseo e non era sola.

Relax in compagnia

Ad accompagnare Mew in questi ultimi giorni c’era infatti Matthew, l’attuale fidanzato della cantante conosciuto nel corso dell’esperienza ad Amici. A confermarlo è stata proprio la stessa Mew che, nell’intento di riprendere il monolocale nel quale ha trascorso gli ultimi giorni, ha immortalato anche Matthew sdraiato sul letto e con il telefono in mano.

I fans quindi possono tirare definitivamente un sospiro di sollievo dal momento che, le stories di Mew, sembrano scacciare definitivamente lo spettro di una (ennesima si potrebbe dire) crisi tra i due. Negli ultimi giorni infatti, si erano nuovamente fatte largo voci piuttosto insistenti su un possibile allontanamento tra i due. Qualcuno aveva anche pensato che dietro alla grande tristezza dell’ultimo tweet di Mew ci potesse essere proprio la fine della relazione con Matthew.

A quanto pare le cose stanno diversamente e i due non potrebbero essere più affiatati di così. Matthew infatti, come affermato più volte dalla stessa Mew, è stato un pezzo del puzzle fondamentale per la giovane cantante. Una figura che le ha dato molto supporto nel corso degli ultimi mesi e che l’ha più volta aiutata a superare i periodi di crisi. Anche questa volta, Matthew non ha lasciato sola la sua Mew e l’ha accompagnata in questo piccolo viaggio alla riscoperta di se stessa.