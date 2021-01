Sex and the City, è ufficiale: ci sarà il revival senza Samantha

Confermato il revival di Sex and the City. I fan della serie sono in visibilio. Il nuovo capitolo si intitola “And Just Like That …”. Fra le attrici protagoniste della serie più seguita degli anni Novanta hanno confermato i loro rispettivi ruoli Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis. Queste ultime rivestiranno i panni delle simpatiche e divertenti ragazze di New York City, rispettivamente Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes, Charlotte York.

La storia sarà incentrata come sempre sulle vicende amorose, professionali e relazionali delle protagoniste della serie tv. Le ragazze dovranno destreggiarsi con i problemi e la vita di una cinquantenne, età che possiedono i loro personaggi. Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis saranno anche produttori esecutivi, insieme a Michael Patrick King.

Le riprese inizieranno a primavera inoltrata nella città di New York. La serie sarà organizzata in 10 episodi di mezz’ora. La notizia ha già acceso di una profonda emozione i fan della serie tv che aspettavano questo revival da tempo. Infatti, era da un po’ che circolavano alcune voci sulla possibilità di un altro progetto della HBO in merito alle avventure di Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes, Charlotte York e, non per ultima, anche la quarta ragazza Samantha Jones, interpretata da Kim Cattrall. Tuttavia, non era mai stata data una conferma definitiva del progetto anche a seguito di alcune problematiche. Una tra queste la decisione da parte della Cattrall di non partecipare al revival di Sex and the City per una serie di motivazioni.

Tuttavia, sembra invece che ad oggi i fan del progetto verranno accontentati. Presto potranno tornare ad assaporare le avventure delle loro beniamine. Le stesse Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis si sono impegnate con tanta emozione a sostenere e promuovere il progetto che le vede nuovamente protagoniste. Infatti, nella giornata di ieri 10 gennaio 2021 hanno pubblicato sui loro account Instagram un breve video in cui viene presentato proprio il revival di Sex and the City. Il tanto di far sapere ai fan che il loro”sogno” tanto agognato sta per diventare realtà.

Nel video vengono mostrate alcune riprese di New York City. Nel mezzo, una scena mostra lo schermo di un computer in cui viene digitato passo dopo passo il titolo del revival “And Just Like That”, che tradotto in italiano vuol dire “Proprio così”, accompagnato da un “La storia continua…”. In sottofondo la voce di Sarah Jessica Parker. Tanti sono stati commenti dei fan di Sex and the City che hanno accolto la notizia con estrema felicità e fermento.