Sex and the City, il reboot: in cantiere una miniserie, l’indiscrezione

Possono riaccendersi le speranze dei fan: in queste ultime ore si parla del ritorno in scena di Carrie, Miranda e Charlotte, sebbene non ci siano ancora delle conferme ufficiali

Sex and the City avrà un seguito? Questo è ciò che riporta il New York Post Page Six in queste ultime ore. L’articolo dà per certo il ritorno di Carrie, Charlotte e Miranda. Sembra proprio che il pubblico non rivedrà Samantha nelle vicende legate alle tre amiche. Tornando alla notizia di oggi pare che, al momento, si stia pensando a una miniserie reboot. A realizzarla dovrebbe essere Hbo Max insieme alle attrici Sara Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis. Non sarà appunto presente Kim Cattrall. I fan sperano in una continuazione della serie tv, dopo le sei stagioni, realizzate tra il 1998 e il 2004 e seguite nel 2007 dal primo film sul grande schermo e del 2010 dal secondo.

In questi ultimi anni si è spesso parlato di una terza pellicola da portare al cinema o di una nuova stagione della serie. Sembra che ora effettivamente qualcosa si stia muovendo nella direzione giusta.La pagina di gossip del New York Post, che viene anche spesso citata nella serie tv, fa sapere che Hbo Max sta lavorando su una miniserie reboot. Alcuni insider sono convinti che si tratti di un progetto che sta diventando concreto e che vede coinvolte le protagoniste della serie, fatte eccezione per la Catrall.

Più volte in passato l’attrice ha fatto delle confessioni inaspettate riguardanti il set, da lei definito poco piacevole soprattutto negli ultimi anni. Invece, Sarah Jessica Parker aveva riacceso le speranze dei fan, ipotizzando dei nuovi episodi della serie. L’interprete di Carrie Bradshaw non chiamerebbe reboot il ritorno del telefilm, bensì una rivisitazione. Lei stessa ha dichiarato che le piacerebbe sapere cosa stanno facendo ora le quattro amiche di sempre, visto com’è cambiato il mondo in questi anni tra tecnologia e social.

In effetti, sarebbe curioso scoprire come Carrie, Charlotte e Miranda vivano gli importanti cambiamenti avvenuti dal 2010 a oggi. Al momento, però, non ci sono ancora delle conferme ufficiali da parte di Hbo. Dunque, bisognerà attendere prima di festeggiare il ritorno di Sex and the City. Nonostante ciò, il ritorno di Carrie e delle sue amiche non sembra essere impossibile!