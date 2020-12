Sex and the City nuova serie senza Samantha: le parole di Kim Cattrall

L’attrice che è stata Samantha Jones ha rilasciato alcune dichiarazioni al podcast Women’s Prize for Fiction sulle scelte passate in merito al suo ruolo

Kim Cattrall ha detto la sua per quanto riguarda l’indiscrezione sul reboot di Sex and the City. Già in passato l’attrice si era espressa sulla sua posizione circa un ritorno della serie. Quest’ultima infatti aveva ammesso di non voler vestire più i panni di Samantha Jones nella celebre serie tv. Le motivazioni erano molteplici: sia perché aveva dichiarato una mancanza di interesse nei confronti del progetto, sia perché si vociferava un’antipatia tra lei e Sarah Jessica Parker.

Ebbene, Kim Cattrall ha partecipato al podcast Women’s Prize for Fiction questa settimana e ha rilasciato alcune dichiarazioni, riportate da People, per quanto riguarda il presunto reboot di Sex and the City e la scelta passata di non partecipare a un terzo film. Infatti ha ammesso di aver subito numerosi attacchi tramite i social media.

Qualche utente ha paragonato il suo lavoro con il proprio dicendo che anche se una cosa non piaceva andava fatta, in quanto in ambito professionale molto spesso si portano avanti cose che non ci sono congeniali. Oppure la Cattrall ha raccontato che molti hanno preteso la sua partecipazione ad un terzo film senza considerare che cosa desiderasse invece lei per sé stessa.

Kim, che attualmente ha preso parte nel dramma della Fox Filthy Rich, ha aggiunto di sentirsi fortunata di poter prendere le decisioni inerenti al suo lavoro in totale tranquillità e libertà ed è consapevole che molte persone invece non possono farlo. Queste sono state le sue parole in merito alla questione:

“Sono abbastanza fortunata da poter scegliere, non che non ci abbia lavorato [per ottenere la libera scelta n.d.r.], ma ce l’ho. È qualcosa che mi sento molto fortunata ad avere e mi sento molto protettiva al riguardo. Non sarei affatto brava a fare qualcosa che non volevo fare davvero.”

Le dichiarazioni di Kim Cattrall sono arrivate dopo l’indiscrezione che sta facendo il giro del web secondo cui un tanto atteso reboot di Sex and the City potrebbe concretizzarsi in una mini serie su HBO Max. Secondo Page Six, il progetto vedrebbe coinvolte Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon. Le attrici riprenderebbero ognuna i propri ruoli originali, rispettivamente di Carrie Bradshaw, Charlotte York Goldenblatt e Miranda Hobbes.