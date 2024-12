Amico Gianni Morandi, gaffe imbarazzante: Balivo sconvolta

A La Volta Buona può davvero succedere di tutto. La puntata di mercoledì 11 dicembre 2024 è iniziata da neanche 10 minuti e in studio scoppia l’imbarazzo. Si parla di Gianni Morandi, che ha appena spento 80 candeline e dallo studio Caterina Balivo chiama all’appello il suo inviato Domenico, in diretta da Monghidoro, luogo di nascita del noto cantante. A testimoniare con aneddoti e ricordi di vita ci sono varie persone, tra cui Nino, l’amico storico di Gianni, divenuto in soli 5 secondi la vera icona della puntata. Che cosa avrà mai detto di così spiazzante il buon Nino? Balivo è rimasta attonita, palesemente in imbarazzo e la gaffe, totalmente inaspettata, è ovviamente andata in onda.

La risposta iconica di Nino porta La Volta Buona sul podio del trash 2024

A scatenare un mix tra il disagio e il divertimento è bastata una semplice domanda della conduttrice, che mai si sarebbe aspettata una risposta del genere. “Domenico, chiedigli come andrà a finire Benfica-Bologna, visto che Gianni è scappato da Monghidoro per andare a vedere la partita ” – chiede Caterina Balivo a Nino. Domenico riporta in modo letterale la domanda di Balivo e chiede: “Stasera c’è Benfica-Bologna, chi vince?” – chiede il giornalista a Nino. La risposta, però, è sorprendente, anche se qualcuno in studio si lascia scappare un “Ahia..”, come a prevedere la replica del simpatico signore: “Io sono per la fica“, dice con trasparenza l’amico di Morandi. In studio esplode la risata mixata al palese imbarazzo, Balivo si lascia andare a espressioni facciali iconiche, Domenico cerca di fermare subito il tutto con un “Ma cosa dice? È impazzito?“, ma ormai la gaffe è andata in onda e non si può più tornare indietro.

#lavoltabuona “Tra Benfica e Bologna lei per chi tifa? Io tifo per la fi*a!” — robbertocon2b (@robbertocon2b) December 11, 2024

“L’ha detto veramente?” – chiede Caterina a Pierdavide Carone, presente in studio insieme agli altri ospiti. La situazione si è fatta “calda” e Domenico, ormai del tutto spaesato, cerca di chiudere il discorso con un “Mi sento male“.

La reazione di Caterina Balivo è tutta un meme

Non contento e non soddisfatto, Nino ne “combina” un’altra delle sue scatenando un’altra reazione di Caterina Balivo (e di Domenico, ormai rassegnato). Nino, infatti, accarezza la t-shirt della signora accanto a lui, volendo fare vedere la stampa, rappresentante proprio Gianni Morandi. Un gesto, totalmente innocuo, che però aggiunto alla già imbarazzante situazione, ha creato ancora più disagio. La conduttrice rimane nuovamente di sasso e, per rendere tutto ancora più leggero, si gioca un: “È sua moglie immagino!“.

Inutile dire che su X gli utenti si sono divertiti a riprendere il momento iconico del signor Nino, con tanto di meme di Balivo attonita: