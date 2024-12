Balivo pungente a Vera Gemma “signorina a 50 anni?”: la reazione

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 tra i diversi ospiti in studio c’è stata anche l’attrice Vera Gemma. Nel corso della sua lunga intervista con Caterina Balivo, la conduttrice si è abbandonata ad una domanda un po’ pungente nei suoi confronti scatenando una sua reazione immediata. Scopriamo meglio quale è stata e cosa le ha detto nello specifico la padrona di casa.

Come di consueto questo pomeriggio è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata de La Volta Buona, talk show condotto da Caterina Balivo. Tra i vari ospiti in studio oggi è stata invitata anche l’attrice Vera Gemma, la quale ha rivelato alla conduttrice la sua top five. Proprio nel corso della lunga intervista con Caterina, Vera ha parlato del suo rapporto con il classico di Loredana Bertè “Non sono una signora”. L’attrice ha rivelato di essere molto legata al significato della canzone, in quanto per lei è un inno a rimanere sé stessi e a non cambiare per piacere agli altri. Balivo le ha poi chiesto se le desse fastidio essere definita una signora e la sua ospite ha risposto di preferire essere chiamata signorina. A quel punto la conduttrice si è abbandonata ad una domanda un po’ pungente nei confronti della sua ospite.

Questo quanto detto nello specifico da Caterina Balivo a Vera Gemma:

Ma signorina a cinquant’anni Vera?

Ha poi aggiunto anche:

Ma dai! Ma no!

Le sue parole hanno scatenato la reazione immediata della diretta interessata, la quale si è limitata a ribadire:

Io mi sento bambina proprio.

Caterina ha poi domandato a Vera se per suo figlio Maximus Giuliano fosse una signora. La sua risposta è stata che anche il ragazzo la vede come una bambina, ribadendo quindi la sua posizione.

Di seguito le parole precise di Gemma a Balivo a riguardo:

Per mio figlio sono una bambina. Mi dice “mamma sei proprio una bambina, se non ci fossi io che penso a te…”. Fa quello protettivo, si atteggia un po’. Dice “mamma sei proprio una bambina, quando cresci?” e io dico “amore ricordati che se tu conserverai il bambino che è in te avrai sempre la capacità di stupirti e di sognare.

A quel punto la conduttrice ha sottolineato alla sua ospite come con quelle parole si giustificasse un po’. Lei ha confermato la supposizione di Caterina, poi la conversazione è virata su altro. Balivo le ha difatti chiesto del rapporto che ha con il padre di suo figlio e del loro matrimonio lampo a Las Vegas. L’attrice ha quindi rivelato come siano rimasti molto amici nonostante adesso non stiano più insieme.