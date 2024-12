Affari Tuoi, passo falso di Osvaldo: così sfuma una partita perfetta

Puntata indimenticabile ad Affari Tuoi. Questa sera, mercoledì 11 dicembre, a giocare la sua partita è stato il pacchista del Trentino Alto Adige, Osvaldo detto “non Bevilacqua”. Dopo ben 35 puntate, Osvaldo ha deciso di tentare la sorte accompagnato da Chiara, la figlia di sua moglie. Nonostante il numero del pacco iniziale, il temuto 17, la partita di Osvaldo è stata tutto tranne che sfortunata. Fin dai primi tiri, è riuscito a eliminare quasi esclusivamente pacchi blu, trovandosi davanti un tabellone unico.

La prima offerta del Dottore è stata di ben 39mila euro. Osvaldo ha deciso di rifiutare, per poi accettare poco dopo il cambio, prendendo il pacco numero 11. “L’undici è la data di nascita di mia moglie e lei mi ha salvato la vita. Per me, mia moglie è tutto e io ci conto”, ha spiegato il pacchista. Una scelta più che giusta quella del pacchista, dato che nel suo pacco originale c’erano solo 5 euro, il famoso biglietto della Lotteria. Dopo la solita corsetta con entusiasmanti festeggiamenti, Stefano De Martino ha scherzato: “Io non vorrei essere nei panni del dottore questa sera”.

Da lì, la partita ha preso una piega ancora più positiva. Il Dottore ha infatti alzato l’offerta a 50mila euro, ma Osvaldo, seguendo i consigli della figliastra, decide di rischiare, continuando ad eliminare pacchi blu. Alla fine, rimasto un solo pacco blu da 0 euro, Stefano ha iniziato una “caccia” per trovarlo. Dopo aver rifiutato un’altra offerta da 50mila euro, Osvaldo è riuscito finalmente a scovare lo 0. A quel punto, De Martino è esploso di entusiasmo, lanciando il pacco e facendolo cadere a terra tra le risate generali.

Osvaldo è arrivato al momento clou con i famosi “soldi sicuri“, portando l’offerta del Dottore a ben 65mila euro, una cifra davvero straordinaria. Fiducioso del suo tabellone d’oro, ha scelto di rifiutarla. Poco dopo, però, la fortuna ha iniziato a vacillare: ha perso progressivamente i pacchi da 50mila e 300mila euro, costringendo il Dottore a tornare all’offerta di 50mila euro. Rimasto con tre opzioni – 5mila, 20mila e 200mila euro – Osvaldo ha deciso di accettare l’offerta del Dottore, ma il colpo di scena era dietro l’angolo: nel suo pacco numero 11 si nascondevano proprio i 200mila euro. Insomma, un passo falso che ha compromesso una partita praticamente perfetta.