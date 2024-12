Affari Tuoi, puntata piena di lacrime: pioggia di critiche sul web

Puntata piena di colpi di scena quella di Affari Tuoi andata in onda questa sera, lunedì 9 dicembre. La protagonista è stata Roberta, pacchista del Piemonte, che ha scelto di affrontare il gioco accompagnata dalla sorella Ilaria. Stefano De Martino, come sempre in grande forma, ha subito rotto il ghiaccio, iniziando il programma con uno dei suoi sketch. Dopo che la sorella di Roberta ha confessato di essere alla ricerca di un lavoro, De Martino, ha infatti trasformato lo show in una sorta di “ufficio di collocamento”, cercandole impiego come baby sitter.

Successivamente, è iniziata la partita, che sembrava partire con il piede giusto. Roberta ha infatti eliminato diversi pacchi blu, trovandosi davanti a sé un tabellone molto promettente dopo il primo giro. Per questo, il Dottore ha deciso di farle un’importante offerta, di ben 35mila euro. Fiduciosa dei premi ancora in gioco, però, Roberta ha rifiutato. Ebbene, da lì, la puntata ha preso una svolta decisamente diversa, con una vera e propria strage di pacchi rossi. Nel giro di pochi minuti, la pacchista piemontese ha perso le cifre più importanti, dai 300mila fino ai 75mila euro.

Al che, l’offerta del Dottore è totalmente cambiata, scendendo a 5mila euro. Nonostante ciò, Roberta ha deciso di andare avanti, ricevendo prima una batosta con la perdita di 50mila euro e, subito dopo, beccando alcuni tiri fortunati. Pian piano, infatti, la situazione si è stabilizzata, ritrovandosi 30mila euro da un lato e due pacchi blu dall’altro. Dopo aver rifiutato un cambio, è andato via anche un altro pacco blu, e la pacchista è rimasta alla fine con 10 euro e 30mila euro.

L’ultima offerta del Dottore è stata quindi di 12.500 euro che, tra le lacrime, Roberta e la sorella hanno accettato. Tuttavia, la scelta è stata affrettata, dato che nel loro pacco c’erano proprio i 30mila euro. Ad ogni modo, la puntata non ha convinto il pubblico. Molti spettatori l’hanno trovata troppo piatta, complice l’eccessiva emotività della pacchista piemontese, che ha reso il gioco meno dinamico. Anche la scelta finale di Roberta è stata molto criticata, dato che, dopo aver dichiarato per tutta la partita di voler rischiare, si è arresa proprio nel momento cruciale, accettando l’offerta finale del Dottore.