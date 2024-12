Stefano De Martino è Affari Tuoi, la lode del pubblico: ‘Che divo’

La puntata di Affari Tuoi di giovedì 5 dicembre 2024 ha regalato nuove perle e dato ulteriori conferme. A giocare nello studio di Rai 1 Alessia, dalla Liguria; con lei la sorella Elisa e uno Stefano De Martino particolarmente in forma.

Il pubblico da casa non avrà sentito la tensione del gioco, dato che la concorrente ha perso quasi subito il pacco con i 300.000 €, ma possiamo dire che questa sera c’era altro a cui pensare. La partita si chiude con la regione vincente: 50.000 € in palio finiscono nel nulla, dato che Alessia perde anche quelli. “Hai giocato fino alla fine con tanto coraggio, ti auguro il meglio”, le dice Stefano sorridendo. È lui, però il protagonista indiscusso della serata: che divo!

Tra una canzone, un karaoke e un balletto, De Martino stasera si è buttato anche sulle pose: strike a pose, canterebbe qualcuno di molto noto! Insomma, il conduttore continua a confermarsi perfettamente calzante per il programma, ormai detentore di tutti i podi dello share.

Stefano De Martino è Affari Tuoi: intrattenitore a 360°, fa tutto e piace sempre

La partita di Alessia è stata piuttosto sottotono rispetto al solito, ma c’è anche da dire che a sopperire alla sfortuna della concorrente ci ha pensato il carisma contagioso di Stefano. Nonostante i diversi passi sfortunati e i tanti pacchi rossi aperti, Alessia si è comunque divertita e forse, questo divertimento, è dovuto proprio al conduttore.

Su X gli utenti sono letteralmente impazziti a condividere spezzoni della diretta e a screenshottare subito i momenti più esilaranti della puntata. Meglio l’esibizione di Rossetto e Caffè o meglio le pose da modello? Forse entrambe e a giudicare dalle reazioni sul social dei tweet, l’entusiasmo è salito alle stelle. Inutile dire che sono scattati infiniti meme: “C’è la tua crush, agisci normalmente“, scrive un utente, associando alla frase i frames di Stefano accanto alla pacchista della Basilicata.

Che show, che energie: Affari Tuoi è diventata la certezza dei palinsesti, non c’è storia.

Stefano “sempre più a suo agio”: ad Affari Tuoi il pubblico canta in coro

Ormai il programma è suo, o è lui a essere il programma? La puntata di giovedì 5 dicembre ci ha confermato un pensiero che ormai tutto il pubblico aveva interiorizzato: Stefano De Martino avrà tanta strada davanti a sé.

Tra chi pensa che l’energia di Stefano fosse legata alla concorrente (“la sua pacchista preferita”, scrivono su X), c’è chi vede il conduttore direttamente nelle prossime serate neomelodiche:

Stefano De Martino prossimamente nelle migliori serate neomelodiche#AffariTuoi https://t.co/nfvuNHXTJs — graceoutofthewoods N1 💜🌻🪐 (@GretaSmara) December 5, 2024

Alessia sarà stata anche sfortunata questa sera, ma quando le ricapita di essere in uno studio pieno di persone che cantano in coro come fosse l’Arena di Verona? Che dire, l’aria di Affari Tuoi è talmente coinvolgente che è impossibile non sentirsi parte del gioco.