Affari Tuoi, Stefano De Martino si sdoppia! Arriva il suo sosia: chi è

Nella puntata di Affari Tuoi in onda questa sera su Rai 1 è arrivato un nuovo protagonista molto particolare. Il conduttore Stefano De Martino ha difatti sottolineato la sua incredibile somiglianza proprio con lui, tanto da mettersi accanto al ragazzo per mostrare allo studio e agli spettatori da casa come fossero due gocce d’acqua. Scopriamo meglio chi è questo suo sosia.

Come di consueto questa sera dopo il Tg1 è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata di Affari Tuoi, il game show dei pacchi condotto da Stefano De Martino. A giocare questa sera è stata la regione della Campania, rappresentata da Erica. Ad aiutare nella partita la concorrente è stato suo marito Andrea. Il pacco estratto dalla coppia è stato il numero 3, numero abbastanza ricorrente in questa stagione di Affari Tuoi. Protagonista della puntata di oggi non sono stati tuttavia solo i due sposi, un altro pacchista ha difatti attirato su di sé l’attenzione.

All’inizio della gara, Stefano De Martino ha presentato il nuovo concorrente dell’Emilia Romagna, Alec. Immediatamente il conduttore ha fatto notare l’incredibile somiglianza del ragazzo con sé stesso, posizionandosi anche di fianco a lui in modo che tutti potessero vedere come fossero effettivamente due gocce d’acqua. Il pubblico in studio gli ha dato immediatamente ragione, commentando con un “E’ vero!”. De Martino ha poi ironizzato definendo il concorrente come il suo “stuntman” e la sua versione “più bella, più giovane e più figa”. Anche sul web in molti hanno commentato l’evidente somiglianza tra i due.

Di seguito alcuni dei commenti più significativi a riguardo:

Siparietti comici a parte, la partita di Erica ed Andrea è stata un po’ sfortunata. I due sposi sono difatti rimasti con un solo pacco rosso, ovvero quello da 300.000 euro, e tutti pacchi blu. Il dottore ha proposto alla coppia un cambio ma è stato rifiutato. Successivamente ha offerto 30.000 euro ed Erica, seguendo anche il consiglio degli altri pacchisti, ha deciso di accettare. La sua scelta si è rivelata giusta in quanto nel suo pacco c’erano 200 euro.