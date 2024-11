Affari Tuoi, Stefano De Martino lascia lo studio: “Io me ne vado”

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda questa sera su Rai 1 ha giocato la regione della Toscana, rappresentata dall’autista di camion Robertino. La sua partita non è stata particolarmente fortunata e proprio in seguito all’estrazione di uno dei pacchi rossi contenente una delle cifre più alte, i 300.000 euro, il conduttore Stefano De Martino ha deciso di abbandonare lo studio per protesta. Scopriamo meglio che cosa è successo e soprattutto se ha poi fatto ritorno per continuare la gara.

Come di consueto questa sera è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata di Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino. A giocare è stata la regione della Toscana, rappresentata dall’autista di camion Robertino. Ad aiutare il concorrente nella partita è stata sua moglie Stefania. Il pacco estratto è stato il numero 4.

Una partita sfortunata: Stefano De Martino lascia lo studio

La partita di Robertino e Stefania è stata particolarmente sfortunata. I due coniugi toscani hanno difatti chiamato molti pacchi rossi uno dietro l’altro. In particolare quando i concorrenti hanno chiamato la regione della Sardegna hanno trovato all’interno del pacco 300.ooo euro. A quel punto Stefano De Martino ha lanciato via il pacco per protesta affermando “Io me ne vado, quel bar lo dobbiamo chiudere!”, facendo riferimento al lavoro di Luca, pacchista della Sardegna, che possiede appunto un bar.

Come annunciato, il conduttore poco dopo ha davvero abbandonato lo studio. Fortunatamente è tornato quasi subito per continuare la partita che non è migliorata. Il concorrente è difatti rimasto con tutti pacchi blu, precisamente 1, 20 e 500 euro dopo aver estratto i 15.000 euro, ultimo pacco rosso rimasto. A quel punto lui e Stefania hanno deciso di andare alla regione fortunata con la speranza di indovinarla e vincere 100.ooo euro. Robertino ha nominato le Marche, tuttavia la sua scelta si è rivelata sbagliata. Il montepremi si è quindi dimezzato, diventando di 50.000 euro.

I coniugi toscani hanno citato come possibile seconda regione fortunata l’Emilia Romagna, nonostante Lupo e Tanat avessero consigliato rispettivamente il Veneto e la Campania. I due opinionisti hanno tuttavia sbagliato entrambi, così come i concorrenti. La regione fortunata di questa sera era difatti il Molise.